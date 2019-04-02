Уже не Apple: названа самая прибыльная в мире компания

Нефтяной гигант раскрыл финансовые данные из-за выхода на рынок ценных бумаг

Фото: REUTERS/Ahmed Jadallah/File Photo.

Уже не Apple: названа самая прибыльная в мире компания //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/2fb/6f5/5ca2fb6f5a23f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/2fb/6f5/5ca2fb6f5a23f.jpg 2019-04-02T09:05:42+03:00 Бизнес Нефтяной гигант раскрыл финансовые данные из-за выхода на рынок ценных бумаг

Самой прибыльной компанией в мире стала саудовская нефтяная компания Saudi Aramco. Об этом сообщили международные рейтинговые агентства Moody's и Fitch, которые присвоили этой компании наивысшие инвестиционный рейтинги A1 и A+.

Саудовская компания ранее скрывала свои финансовые показатели, но теперь они стали публичными в связи с выходом Saudi Aramco на рынок ценных бумаг и ее стремлением привлечь 10 млрд долларов.

Так, чистая прибыль Saudi Aramco за 2018 год составила 111,1 млрд долларов. Это почти в два раза больше, чем у американской корпорации Apple.

Сама Apple заняла второе место с показателем чистой прибыли в 59,5 млрд долларов. На третьей строчке – Samsung с чистой прибылью в 35,1 млрд долларов.

Напомним, Saudi Aramco в январе-2019 выборочно снизила цены на нефть, но отпускать черное золото в США стала дороже.

Saudi Aramco – национальная нефтяная компания Саудовской Аравии. Она является крупнейшей в мире по показателю добычи нефти и размеру запасов. Saudi Aramco контролирует 99% всех месторождений в стране с запасами нефти объемом около 260,8 млрд баррелей, что составляет около четверти мировых разведанных залежей этого вида ресурсов.

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