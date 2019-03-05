В Днепропетровской области построили мощную солнечную электростанцию

Энергетики установили 750 тысяч солнечных панелей на окраине Старозаводского возле Никополя

В Днепропетровской области построили мощную солнечную электростанцию 2019-03-05T21:48:00+02:00 Бизнес Энергетики установили 750 тысяч солнечных панелей на окраине Старозаводского возле Никополя

Энергию солнца в электрическую начинают превращать близ Никополя в Днепропетровской области. Солнечную станцию на площади в 400 гектаров, построили менее чем за год на месте бывшего карьера.

Энергетики установили 750 тысяч солнечных панелей на окраине Старозаводского возле Никополя. На строительство понадобился год. Десятилетие назад это был карьер. Для сельского хозяйства это место больше не годится. Ничего не принесет. А вот для солнечной электростанции площадь удачная. Сейчас здесь все готово для производства экологически чистой электроэнергии.

Солнечные панели самого высокого качества. Имеют гарантию. Работать будут как минимум четверть века. Инвестировала в развитие солнечной энергетики компания ДТЭК ВИЭ и ее китайские партнеры СМЕС.

Чтобы "зеленая" энергетика в Украине стремительно развивалась, необходимо перейти от "зеленых" тарифов к "зеленым" аукционам. Компании будут бороться за право продавать электроэнегию и предлагать оптимальные цены. Аукционы станут возможными, когда парламент позволит. Законопроект уже на рассмотрении у нардепов.

"Что даст нам введение "зеленых" аукционов? Это введение четкой, понятной и конкурентной базы под ценообразованию на "зеленую" энергию. Если мы снизим цены на зеленую энергию, мы сможем снизить цены на электроэнергию вообще. Поэтому "зеленая" энергетика является составляющей энергетики", – говорит Валерия Заружко, народный депутат Украины.

Благодаря "зеленым" аукционам, финансовая нагрузка на потребителей уменьшится. Чем больше заработает ветровых и солнечных станций, тем больше Украина получит экологически чистой энергии по экономически обоснованной цене.

С такими темпами развития уже через 15 лет четверть энергии украинские энергетики будут получать из возобновляемых источников от солнца и ветра. Пока же "зеленых" киловатт в энергосистеме страны менее 10%.

Как мы уже писали, ДТЭК установила почти 90 тысяч "умных" счетчиков. Чтобы платить за электричество меньше, стоит такие энергорасходные приборы, как стиральная или посудомоечная машина, обогреватели и т.д., включать ночью. Но только, если у вас двухтарифный, так называемый "умный", счетчик.

Также сообщалось, что в Давосе признали – Украину реально сделать энергонезависимой. Примером для инвесторов является компания ДТЭК, которая показала, как достичь независимости от иностранных энергоресурсов.

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