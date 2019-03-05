Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,86
30,58
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Бизнес новости

В Днепропетровской области построили мощную солнечную электростанцию

Сегодня, 21:48

Энергетики установили 750 тысяч солнечных панелей на окраине Старозаводского возле Никополя

В Днепропетровской области построили мощную солнечную электростанцию Бизнес Энергетики установили 750 тысяч солнечных панелей на окраине Старозаводского возле Никополя

Энергию солнца в электрическую начинают превращать близ Никополя в Днепропетровской области. Солнечную станцию на площади в 400 гектаров, построили менее чем за год на месте бывшего карьера.

Энергетики установили 750 тысяч солнечных панелей на окраине Старозаводского возле Никополя. На строительство понадобился год. Десятилетие назад это был карьер. Для сельского хозяйства это место больше не годится. Ничего не принесет. А вот для солнечной электростанции площадь удачная. Сейчас здесь все готово для производства экологически чистой электроэнергии.

Солнечные панели самого высокого качества. Имеют гарантию. Работать будут как минимум четверть века. Инвестировала в развитие солнечной энергетики компания ДТЭК ВИЭ и ее китайские партнеры СМЕС.

Чтобы "зеленая" энергетика в Украине стремительно развивалась, необходимо перейти от "зеленых" тарифов к "зеленым" аукционам. Компании будут бороться за право продавать электроэнегию и предлагать оптимальные цены. Аукционы станут возможными, когда парламент позволит. Законопроект уже на рассмотрении у нардепов.

"Что даст нам введение "зеленых" аукционов? Это введение четкой, понятной и конкурентной базы под ценообразованию на "зеленую" энергию. Если мы снизим цены на зеленую энергию, мы сможем снизить цены на электроэнергию вообще. Поэтому "зеленая" энергетика является составляющей энергетики", – говорит Валерия Заружко, народный депутат Украины.

Благодаря "зеленым" аукционам, финансовая нагрузка на потребителей уменьшится. Чем больше заработает ветровых и солнечных станций, тем больше Украина получит экологически чистой энергии по экономически обоснованной цене.

С такими темпами развития уже через 15 лет четверть энергии украинские энергетики будут получать из возобновляемых источников от солнца и ветра. Пока же "зеленых" киловатт в энергосистеме страны менее 10%.

Как мы уже писали, ДТЭК установила почти 90 тысяч "умных" счетчиков. Чтобы платить за электричество меньше, стоит такие энергорасходные приборы, как стиральная или посудомоечная машина, обогреватели и т.д., включать ночью. Но только, если у вас двухтарифный, так называемый "умный", счетчик.

Также сообщалось, что в Давосе признали – Украину реально сделать энергонезависимой. Примером для инвесторов является компания ДТЭК, которая показала, как достичь независимости от иностранных энергоресурсов.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег ДТЭК, солнечная энергия, Днепропетровская область, зеленая энергетика

Вы сейчас просматриваете новость " В Днепропетровской области построили мощную солнечную электростанцию". Другие Бизнес новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Черновцах предлагают построить солнечную станцию ​​для троллейбусного управления

5 февраля, 04:58

Солнечная электростанция, установленная ​​на крышах цехов, позволит управлению стать частично энергонезависимым

В Запорожской области фонари будут работать от энергии солнца: появились фото и видео

29 октября 2018, 17:49

Новое поколение источников энергии установили на одной улице

Киевлянин зарабатывает на продаже электричества с собственной солнечной батареи

22 октября 2018, 15:39

В год мужчина получает более $500 прибыли

В 2019 году значительно увеличится объем энергии из альтернативных источников

6 октября 2018, 22:13

Солнечная и ветроэлектростанция начнут давать энергию уже в 2019 году

Ты уничтожаешь Гарри: Маркл вызвала страшный гнев Елизаветы II

Беременность не щадит? Каменских показала свою фигуру

США определились, кого поддержат на выборах в Украине

Цикорий: польза и вред растворимого напитка

Относительно спикера ВР Парубия начато уголовное производство

Украинцы массово покидают РФ из-за войны

"Все совершают ошибки": Панеттьери высказалась о разрыве с Кличко

До тюрьмы его ставили в один ряд с Магомаевым и Кобзоном

Швеция озвучила свою версию загадочной гибели группы Дятлова

Дело не в Донбассе: в РФ объяснили, зачем Путину война в Украине
Загрузка...

Новый закон о государственном языке: за оскорбление будут штрафовать, а чиновникам придется получить сертификаты

Сегодня, 07:38

Чиновников не будут наказывать за общение в быту, но готовят новые квоты

Субсидии стали наличными: как это будет работать

Сегодня, 07:19

Как теперь украинцы будут платить за "коммуналку"

Инвестиции на маленькие суммы: куда вложиться, чтобы не обесценить деньги

Вчера, 07:00

"Сегодня" подсчитала, на чем заработать, имея немного денег 

Без транзита российского газа: много ли потеряет Украина

3 марта, 07:51

В 2019 году завершается 10-летний договор между Украиной и Россией о транзите газа в Европу

"Это преступление!" В СФ РФ пригрозили Украине бойней и войной

Яна Соломко впервые поделилась снимком с супругом

Брэд Питт снова станет отцом — СМИ (фото)