В Facebook Messenger появился "ночной" фон

Чтобы получить в настройках приложения опцию включения ночного режима, нужно любому контакту в Messenger отправить смайл в виде месяца

Фото: ain.ua.

В Facebook Messenger появился "ночной" фон //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/dbe/e96/5c7dbee96e99d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/dbe/e96/5c7dbee96e99d.jpg 2019-03-05T05:36:00+02:00 Бизнес Чтобы получить в настройках приложения опцию включения ночного режима, нужно любому контакту в Messenger отправить смайл в виде месяца

В мобильном мессенджере Facebook можно поменять стандартный белый фон на черный. "Ночной" режим комфортнее для глаз, если использовать приложение в темной комнате, также он поможет экономить заряд, – передает AIN.UA.

Чтобы получить в настройках приложения опцию включения и отключения ночного режима, нужно любому контакту в Messenger отправить смайл в виде месяца, немного похожего на банан. После этого приложение покажет анимацию из этих смайлов и предложит попробовать ночной режим во всплывающем окне.

После чего включать ночной режим в чате и отключать его можно будет из настроек приложения (кликнув по фотографии пользователя).

Это поможет в случае, если у пользователя – смартфон с OLED- или AMOLED-дисплеем (например, iPhone X и XS, XS Max, Samsung Galaxy Note 9, Huawei P20 Pro или подобные). OLED- и AMOLED-экраны способны на передачу почти идеально черного цвета (в отличие от, к примеру, IPS-экранов, которые при полной заливке черным все равно видимо светятся). Этот эффект достигается благодаря специфике OLED-экранов. В них пикселям не нужна отдельная подсветка, как в LCD-панелях.

Ранее мы писали, что Facebook предоставит пользователям новую возможность. Впервые о планах разработать продукт "Очистить историю" Facebook заявил еще в прошлом году.

Также напомним, что Facebook вводит новые ограничения для пользователей. Соцсеть не допускает публикацию контента, который побуждает к половым контактам между взрослыми, способствует им или был создан с целью организации и координации таких контактов.

Кроме того, Facebook запустил отдельный сайт и разрешил публиковать вакансии.

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