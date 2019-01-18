В Facebook объяснили, как будут предотвращать вмешательство в выборы в Украине
В компании уточнили, что имеют средства для определения, какие из рекламных сообщений и активностей происходят из-за рубежа
С приближением президентских выборов в Украине Facebook запретит размещение рекламы из-за пределов Украины и усилит надзор за выполнением правил.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы социальной сети Facebook, передает Укринформ.
"Сейчас на украинских выборах мы планируем временно расширить надзор за выполнением правил и запретить размещение предвыборной рекламы из-за рубежа", - рассказал представитель Facebook.
В компании уточнили, что имеют средства для определения, какие из рекламных сообщений и активностей происходят из-за рубежа.
"Предвыборной рекламой мы считаем ту, которая касается политиков, политических партий," мобилизации избирателей "и / или стремление удержать избирателей от участия в выборах. Политические слоганы и партийная символика также входят в перечень. Мы определяем, что рекламное сообщение приходит из-за рубежа , анализируя активность личности, рекламного профиля и Страницы ", - отметили в компании.
В Facebook не стали комментировать, насколько высокой видят угрозу вмешательства в выборы в Украине.
В то же время представитель компании объяснил, что возможность иностранного вмешательства является одним из факторов, который учитывается при планировании особой политики в отношении определенной страны, в которой приближаются выборы.
Как сообщалось, Facebook объявил о введении с 1 февраля 2019 года новой политики в отношении Украины в предвыборный период, которая предусматривает, в частности, запрет размещения рекламы из-за рубежа.
Ранее мы писали, что Facebook вводит новые ограничения для пользователей. Соцсеть не допускает публикацию контента, который побуждает к половым контактам между взрослыми, способствует им или был создан с целью организации и координации таких контактов.
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