В IKEA объяснили, почему магазины в Украине будут нестандартными

Сегодня, 14:19

Шведский бренд планирует организовать работу в новой стране за рекордное для себя время

Фото: Wikipedia
Фото: Wikipedia

Шведская компания IKEA, которая объявила об открытии первого магазина в Киеве, планирует начать работу в Украине с реализации нового торгового формата - city center store. Об этом рассказал исполнительный директор "IKEA Юго-Восточная Европа" Стефан Вановербеке в интервью "Интерфакс-Украина".

"Мы очень счастливы и горды тем, что приходим в Киев с новой концепцией городского формата. Для этого есть две важные причины. Во-первых, мы видим – не только в Киеве, но во всем мире, что потребительские тренды меняются. Люди все больше и больше покупают онлайн и меньше имеют времени, чтобы передвигаться по городу, поскольку везде пробки. Думаю, в Киеве тоже есть этот тренд. Поэтому удобство и экономия времени становятся более важными, а также сюда присоединяется традиционный вопрос денег", – объяснил Вановербеке.

Кроме того, этот формат означает, что для IKEA процесс старта работы пойдет намного быстрее.

"Традиционный метод выхода IKEA занимает намного больше времени. Например, в Сербии прошло 10 лет от решения до открытия. А новый формат позволит нам открыть магазин летом 2019 года, что означает, что мы войдем в Украину в рекордные для IKEA два года", – подчеркнул Вановербеке.

Он уточнил, что в традиционном магазине IKEA большие площади используются для логистики и самообслуживания, есть рестораны. Но в киевском магазине не будет cash & carry, однако он будет работает с доставкой на дом или самовывозом.

"Также мы оставляем площадь для очень важной части – шоу-рума. Этот формат для IKEA новый, и мы открываем первый магазин в Лондоне (Гринвич), работаем над магазином в Париже, Нью-Йорке, Шанхае, Варшаве, и теперь еще один – в Киеве", – подчеркнул Вановербеке.

Напомним, 12 сентября президент  Украины Петр Порошенко сообщил, что были достигнуты все необходимые договоренности, и IKEA приняла окончательное решение. Также Порошенко отметил, что выход шведов на украинский рынок свидетельствует от инвестиционном буме в стране.

Ранее сайт "Сегодня" разобрался, почему вокруг захода IKEA в Украину столько шума.
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