В Кабмине назвали условие "нулевых кредитов" для малого бизнеса

Правительство готово обеспечить "кредитные каникулы", но не для всех

Во время карантина многие украинцы теряют работу, поэтому Кабинет министров принял решение о предоставлении малому бизнесу "кредитных каникул" только при условии сохранения 80% рабочих мест. Об этом рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства 15 апреля.

"Украинцы не должны терять работу. Для этого правительство работает над сохранением рабочих мест. Микробизнесу и малому бизнесу [правительство] будет выдавать новые кредиты и рефинансировать действующие кредиты с нулевой процентной ставкой с погашением тела кредита через год. То есть, это так называемые "кредитные каникулы", которые мы будем готовы обеспечить. <...> Главное условие, это, безусловно, сохранение не менее 80% рабочих мест в малом и микробизнесе. Вот это условие этой кредитной программы", – заявил Шмыгаль.

Он уточнил, что фактическим инструментом для этого станет кредитная программа "5-7-9%", которая, впрочем, подвергнется серьезным изменениям.

"Сегодня "5-7-9%" уже не актуально, поскольку мы будем предлагать нулевую ставку кредитования по рефинансированным кредитам, которые уже есть, для того, чтобы снять нагрузку с микробизнеса и малого бизнеса, а также выдать новые кредиты для пополнения оборотных средств и на инвестиционные цели", – сказал Шмыгаль.

К слову, "кредитные каникулы" на время карантина доступны не только бизнесу, но и рядовым гражданам, которые пострадали от ограничений. При этом следует помнить, что введенный украинскими банками режим кредитных каникул не предусматривает списания долгов. О том, как во время карантина не выплачивать проценты и тело кредита, объясняли в Нацбанке:

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