В Киеве показали стаканчики из листьев и другие революционные изобретения

Победитель конкурса стартапов представит Украину на международном конкурсе в Дании

Бумага из опавших листьев, устройство, контролирующее климат у теплицы, приложение, которое помогает выучить английский и многие другие изобретений представили студенты на ежегодном конкурсе стартаперов.

Совместно с компанией "ДТЭК" жюри определило три лучших предложения, одно из которых будет представлено на международном конкурсе в Дании.

Студент Николай Шубенко утверждает: свою идею придумал, помогая родителям по хозяйству. Сегодня он представил устройство под названием "Biologer". Оно контролирует климат, влажность воздуха и почвы в теплицах.

Николай считает, что его изобретение поможет собрать максимум урожая в искусственно созданных условиях.

"30% всего урожая в теплице теряется, потому что фермеры, которые имеют теплицы, не соблюдают параметров микроклимата", – утверждает разработчик стартапа Николай Шубенко.

"Biologer" можно подсоединить к системам вентиляции, обогрева, охлаждения, автоматического полива. Устройство контролирует параметры, которые задает человек.

"Если температура повысилась до 30 градусов, сигнал автоматически посылается на окно или дверь, и теплица начинает проветриваться", – объясняет Николай Шубенко.

Другой участник конкурса, Валентин Фречка, представил изделия из бумаги, сделанной необычным способом. Валентин продемонстрировал лотки для яиц, стаканчики для кофе и пакеты для пирожков. Все они изготовлены из опавших листьев.

"Ежегодно только в Киеве образуется 150 тыс. тонн такого сырья, и это количество уже позволяет значительно сократить вырубку лесов", – говорит основатель проекта "Relief Paper" Валентин Фречка.

Один из партнеров мероприятия – энергетическая компания "ДТЭК", которая ежегодно инвестирует в охрану окружающей среды почти полтора миллиарда гривень. Главный эколог компании Ирина Вербицкая говорит: среди наработок молодежи есть настоящие революционные идеи, которые помогут сохранить природу.

"Такие инновационные, креативные идеи, которые рождаются на таких мероприятиях, как сегодня, очень нужны, так как они позволяют разработать креативные идеи для обеспечения качества нашей окружающей среды", – говорит главный эколог компании "ДТЭК" Ирина Вербицкая.

Еще одни участники конкурса придумали естественную пищевую добавку, которая контролирует содержание гемоглобина в крови.

Среди стартапов – и приложение, которое помогает быстро найти в сети собеседника, чтобы учить с ним английский язык. При этом программа автоматическую указывает на ошибки.

В 2015 году ООН утвердила 17 глобальных целей устойчивого развития мира. Начиная от преодоления бедности – заканчивая сохранением природных ресурсов. Каждый стартап направлен на одну из этих целей.

"Одним из важных критериев для отбора команд победителей является то, насколько решения и идеи помогают приблизиться к целям устойчивого развития. И те команды, которые были избрании, обычно имеют потенциал для того чтобы цели устойчивого развития до 2030 года были достигнуты", – говорит аналитик программы развития ООН Елена Маслюковская.

Молодежь благодаря таким конкурсам может продвигать свои разработки не только в Украине, но и на международном уровне. Из 11 команд-участников жюри определило трех финалистов. После этого они будут соревноваться за право представлять Украину в Дании, на международном конкурсе стартапов.

Ранее сообщалось, что Киев "ворвался" в ТОП-50 рейтинга стартап-городов мира. Кроме столицы, в перечень вошли еще четыре украинских города.

Напомним, ранее сообщалось, что восемь украинских стартапов попали на мировую выставку технологий CES. Украинские стартапы презентовали различные идеи и разработки – от модульного освещения фотостудий до пищевого 3D-принтера.

Кроме того, польский фонд запустил программу с грантами на 50 000 евро: украинские стартапы — в приоритете.

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