В Латвии ликвидируют связанный с Курченко банк

Латвийский банк ABLV принял решение о начале процесса самоликвидации. Причиной послужили выводы следственной комиссии Минфина США, согласно которым банк "перечислял деньги коррумпированным, политически влиятельным лицам, а также перенаправлял миллиарды долларов в сферу публичной коррупции и вывода активов". При этом ABLV связан с именем объявленного в розыск украинского бизнесмена Сергея Курченко, пишет BBC.

Ранее Европейский центробанк (ЕЦБ) объявил о ликвидации ABLV. Это решение было обосновано проблемами с ликвидностью. По оценкам ЕЦБ, состояние ABLV оказалось нестабильным: банк, скорее всего, не справился бы со своими обязательствами.

На два дня позже банк и сам заявил о ликвидации: "Банк считает, что таким образом лучше всего сможет обеспечить защиту своих активов, чтобы рассчитаться со всеми клиентами".

Дело в том, что согласно латвийскому закону о кредитных учреждениях, в случае самоликвидации собрание акционеров назначает ликвидатора. А вот в случае банкротства ликвидацию проводил бы администратор, назначенный судом.

Отток капитала из банка начался после того, как Сеть по предотвращению финансовых преступлений (FinCEN), являющаяся подразделением Минфина США, заявила, что ABLV связан с отмыванием денег, сделками коррупционеров из России и Украины, а также торговлей оружием с Северной Кореей. В итоге из банка были выведены 600 миллионов евро.

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Сразу после этого ABLV обратился за помощью к латвийскому государству. В итоге Банк Латвии предоставил кредитному учреждению заем в размере 297,2 млн евро под залог ценных бумаг. Именно эту помощь в качестве реальной причины своего задержания назвал президент Банка Латвии Илмар Римшевич. Он был задержан 18 февраля, через пять дней после публикации заявления FinCEN.

За неделю с 19 до 23 февраля Банк Латвии предоставил банку ABLV помощь объемом 297,2 млн евро под залог ценных бумаг.

Проблемы ABLV начались 13 февраля, когда американская сеть по предотвращению финансовых преступлений заявила, что данное кредитное учреждение связано с отмыванием денег, сделками коррупционеров из России и Украины, а также торговлей оружием с Северной Кореей. После этого из банка начался отток капитала.

Как известно, бизнесмен Курченко считается приближенным к экс-президенту Украины Виктору Януковичу. Курченко объявлен в международный розыск. Перед новым годом Печерский районный суд Киева арестовал медиахолдинг Курченко.