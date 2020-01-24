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В Минфине раскрыли детали новой программы доступных кредитов для бизнеса

24 января, 17:41

По предварительным оценкам, около 50 тысяч заемщиков смогут принять участие в программе

Принять участие в программе поддержки малого и микробизнеса "Доступные кредиты 5-7-9%", которая стартует с 1 февраля, смогут около 50 тыс. заемщиков. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

"По предварительным оценкам, около 50 тыс. заемщиков смогут принять участие в этой программе уже в 2020 году, что будет способствовать росту занятости в стране, развитию инновационных и эффективных предприятий, а значит – расширению налоговой базы и увеличению доходов в госбюджет, позволяющим бесперебойно финансировать программу", - говорится в сообщении.

В Минфине уточнили, что правительственная программа предусматривает создание ряда инструментов удешевления кредитов.

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Первый из них – компенсация процентной ставки до уровня 5%,7%, 9% годовых по кредитам в национальной валюте (дополнительно уплачивается комиссия банков в 0,50-1%).

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  • 5% годовых предусматривается для заемщиков с выручкой до 25 млн грн и при создании минимум двух рабочих места за первый квартал;
  • 7% годовых – для бизнеса с выручкой до 25 млн грн;
  • 9% годовых – для бизнеса с выручкой до 50 млн грн.

"При этом для малого и микробизнеса, которые получили кредит по программе под 7% или 9%, ставка снижается на 0,5 п.п. за каждое созданное рабочее место (но не может быть ниже 5%)", – отмечают в Минфине.

Вторым инструментом будет предоставление частичных гарантий по кредитам такому бизнесу, если у него не хватает залога (оплата по гарантии составит 0,5% от размера кредита).

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №2589, который предусматривает выделение 2 млрд гривен для правительственной программы доступных кредитов для малого и среднего бизнеса. Эта программаявляется первым этапом объявленной президентом Владимиром Зеленским госпрограммы "Возвращайся и оставайся":

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