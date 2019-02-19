В NASA рассказали, когда возможна экспедиция на Марс

Джим Брайденстайн заявил, что в конечном счете NASA добьется снижения риска космических полетов

Фото: SpaceX/flickr.com.

В NASA рассказали, когда возможна экспедиция на Марс //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/b3a/f2b/5c6b3af2ba705.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/b3a/f2b/5c6b3af2ba705.jpg 2019-02-19T04:39:00+02:00 Бизнес Джим Брайденстайн заявил, что в конечном счете NASA добьется снижения риска космических полетов

Пилотируемая экспедиция на Марс может состояться в середине 2030-х годов, однако до этого предстоит опробовать необходимые для такого полета технологии на полетах к Луне. Об этом заявил в понедельник директор Национального управления по аэронавтике и исследованиям космического пространства (НАСА) Джим Брайденстайн в интервью телекомпании Эм-эс-эн-би-си.

"Мы ориентируемся на середину 2030-х годов, — отметил он, отвечая на вопрос о возможных сроках марсианской экспедиции. — Нам предстоит еще очень многое сделать, поскольку сначала, в соответствии с президентской директивой, мы обеспечим устойчивое присутствие на Луне. Мы не собираемся лишь установить там флаг и оставить отпечатки ботинок скафандров, а потом оставить этот проект на полвека. Мы будем привлекать к этой программе международных партнеров и коммерческих партнеров, мы отправимся туда, взяв с собой роботов и луноходы".

"В конечном счете мы добьемся снижения риска космических полетов, проведем проверку надежности техники и насколько возможно разработаем технологии для многократного использования техники на Марсе, — продолжал он. — Полет до Луны длится трое суток, а Земля и Марс оказываются в выгодном для полета положении каждые 26 месяцев. Таким образом, речь идет о двухлетнем пребывании на поверхности Марса".

По словам директора NASA исследования с помощью аппаратуры марсоходов "Кьюриосити" и "Оппортьюнити", а также станции "Марс ИнСайт" (Mars InSight) дали новые данные об истории и геологическом строении Марса.

"Мы узнали, что у Марса есть магнитосфера, которая обеспечивает защиту от космической радиации, что в далеком прошлом там была плотная атмосфера и океан, занимавший фактически две трети поверхности северного полушария, иными словами, существовали условия, пригодные для жизни, — отметил он. — Результаты последних исследований указывают на то, что на поверхности Марса имеются сложные органические соединения. Это не значит, что там есть жизнь, однако там имеются компоненты для жизни".

К 2020 году NASA планирует доставить на поверхность Марса еще один аппарат для сбора информации, на основании которой ученые оценят вероятность существования жизни на Марсе в далеком прошлом, а также возможность обитания человека на этой планете в будущем.

Накануне директор Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джим Брайденстайн высказал мнение, что корпорации Boeing потребуется более короткий срок, чем компании SpaceX, на то, чтобы запустить новый космический корабль сначала без экипажа, а потом с экипажем к Международной космической станции (МКС).

Также в NASA раскрыли детали американский проект освоения Луны.

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