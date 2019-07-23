В новой Раде хотят создать комитет для IT-бизнеса

С предложением выступил Вакарчук, но Геращенко уверяет, что такой комитет уже есть

Фото: Pixabay

21 июля в Украине прошло голосование на внеочередных выборах народных депутатов Верховной Рады. Центральная избирательная комиссия подсчитывает голоса избирателей, а новости "Сегодня" ведут онлайн о ходе избирательной гонки.

Команда политической партии "Голос", которая по предварительным данным ЦИК проходит в парламент, считает целесообразным создать в структуре Верховной Рады отдельный комитет, члены которого занимались бы вопросы развития высоких технологий как приоритетной отрасли. Об этом заявил лидер политсилы Святослав Вакарчук , передает "Укринформ".

"Мы за то, что был комитет по высоким технологиям. На сегодня это важная отрасль для Украины, она развивается очень мощно. Мы можем помочь ей. Однако само по себе создание отдельного комитета ничего не даст – надо понимать, какими будут его функции, чем он может помочь ", – сказал Вакарчук.

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Комментируя вопрос уменьшения количества профильных комитетов в парламенте, лидер "Голоса" подчеркнул, что к нему "нужно очень внимательно подойти".

В то же время первая вице-спикер Верховной Рады восьмого созыва Ирина Геращенко отметила, что IT-комитет в Раде уже есть.

"При всем уважении, и не хочу никого расстраивать, но у ВР есть такой комитет! Он существует, и достаточно хорошо работал в прошлую каденцию. Называется "Комитет информатизации и связи". Состоял исключительно из новых лиц, принял ряд важных законов в сфере IT. Вниманию всех новоизбраних депутатов – перечень комитетов ВР есть на сайте ВР", – написала Геращенко на своей странице в Facebook.

Ранее у Вакарчука объяснили, с кем готовы говорить о коалиции:

Напомним, уже известна большая часть парламента, избранного на выборах-2019, хотя ЦИК еще публикует результаты. По данным обработки 92,97% электронных протоколов, партия "Слуга народа" набирает 43,13%, "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 13,05%, "Батькивщина" – 8,18%, "Европейская солидарность" – 8,13%; "Голос" – 5,85%.

Также сайт "Сегодня" публикует список народных депутатов, прошедших в Верховную Раду Украины по мажоритарным округам.

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