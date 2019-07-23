Сделать стартовой
25,64
28,76
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Бизнес новости

В новой Раде хотят создать комитет для IT-бизнеса

23 июля, 10:37

С предложением выступил Вакарчук, но Геращенко уверяет, что такой комитет уже есть

Фото: Pixabay

21 июля в Украине прошло голосование на внеочередных выборах народных депутатов Верховной Рады. Центральная избирательная комиссия подсчитывает голоса избирателей, а новости "Сегодня" ведут онлайн о ходе избирательной гонки.

Команда политической партии "Голос", которая по предварительным данным ЦИК проходит в парламент, считает целесообразным создать в структуре Верховной Рады отдельный комитет, члены которого занимались бы вопросы развития высоких технологий как приоритетной отрасли. Об этом заявил лидер политсилы Святослав Вакарчук , передает "Укринформ".

"Мы за то, что был комитет по высоким технологиям. На сегодня это важная отрасль для Украины, она развивается очень мощно. Мы можем помочь ей. Однако само по себе создание отдельного комитета ничего не даст – надо понимать, какими будут его функции, чем он может помочь ", – сказал Вакарчук.

Читайте также

Комментируя вопрос уменьшения количества профильных комитетов в парламенте, лидер "Голоса" подчеркнул, что к нему "нужно очень внимательно подойти".

В то же время первая вице-спикер Верховной Рады восьмого созыва Ирина Геращенко отметила, что IT-комитет в Раде уже есть.

"При всем уважении, и не хочу никого расстраивать, но у ВР есть такой комитет! Он существует, и достаточно хорошо работал в прошлую каденцию. Называется "Комитет информатизации и связи". Состоял исключительно из новых лиц, принял ряд важных законов в сфере IT. Вниманию всех новоизбраних депутатов – перечень комитетов ВР есть на сайте ВР", – написала Геращенко на своей странице в Facebook.

Ранее у Вакарчука объяснили, с кем готовы говорить о коалиции:


Напомним, уже известна большая часть парламента, избранного на выборах-2019, хотя ЦИК еще публикует результаты. По данным обработки 92,97% электронных протоколов, партия "Слуга народа" набирает 43,13%, "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 13,05%, "Батькивщина" – 8,18%, "Европейская солидарность" – 8,13%; "Голос" – 5,85%.

Также сайт "Сегодня" публикует список народных депутатов, прошедших в Верховную Раду Украины по мажоритарным округам

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Верховная Рада, Вакарчук, голос, Геращенко, комитет, IT-сектор, IT-технологии

Вы сейчас просматриваете новость " В новой Раде хотят создать комитет для IT-бизнеса". Другие Бизнес новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Рада должна принять закон для регламентаций отношений между Украиной и Россией – Вакарчук

Сегодня, 04:02

Парламенту нужно принять документ о сосуществовании с государством-агрессором

Евросоюз признал парламентские выборы конкурентными и демократическими

Вчера, 23:52

ЕС советует украинским властям исправить недостатки перед началом местных выборов

В партии "Голос" пообещали защитить свои результаты на выборах

Вчера, 21:47

У Вакарчука заподозрили членов комиссии в затягивании подсчетов

Расклад сил в Раде: "Слуга народа" может обойтись и без коалиции

Вчера, 20:51

Но для конституционного большинства президентской партии в парламенте все же необходимы будут союзники

Семейные измены: кому и зачем это нужно

Ученые вычислили 10 самых красивых женщин мира

Нумерология имени: как количество букв в имени влияет на судьбу

Никита Добрынин и Даша Квиткова сыграли свадьбу?

В Польше запустили новые деньги

Ани Лорак перестала скрывать беременность

Сколько денег понадобится, чтобы начать новое дело?

Кейт Миддлтон вернула принца Уильяма после расставания

Экс-Холостяк Дмитрий Черкасов раскрыл секреты воспитания сыновей

Как отучить ребенка от сладкого

Раскрыта тайна Терешковой и Гагарина, которую скрывали полвека

Даже 1 финик вызывает необратимый процесс в организме

Пенсия и льготы уходят в онлайн: когда заработает новая система господдержки граждан

Сегодня, 07:37

Пенсию и льготы можно будет оформить не выходя из дома

Для детей, пенсионеров и многих других: в Украине появится новая социальная служба

21 июля, 07:51

Ее главная задача – проверять законность получения соцвыплат украинцами и "вычислять" мошенников

"Путин сказал: "Если бы Филарет возглавил РПЦ, Украина была бы наша": интервью с главой УПЦ КП, часть 2

21 июля, 07:26

Предстоятель — о том, как он был "кандидатом от Политбюро" и почему не смог возглавить Русскую православную церковь

Как слетать в отпуск-2019 подешевле: лайфхаки опытных путешественников

21 июля, 04:58

Из украинской столицы можно слетать в Софию за 23 евро, в сети подыскать бесплатные обзорные экскурсии по европейским городам, а ночевать — в хостеле

Ани Лорак перестала скрывать беременность

Джоли в шоке: старший сын готовится нанести ей «удар в спину»

Ани Лорак обескуражила поклонников новостью
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь