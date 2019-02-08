В ожидании приговоров: глава НАБУ сообщил, какую сумму можно вернуть в бюджет
По словам Сытника, когда заработает Высший антикоррупционный суд, ситуация исправится
Минимум девять миллиардов гривен можно вернуть государству после вынесения приговоров по делам Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).
Об этом сегодня, 8 февраля, заявил директор Бюро Артем Сытник на пресс-конференции, посвященной отчету о деятельности НАБУ за второе полугодие 2018 года.
"Большая сумма, большой резерв. Но, к сожалению, в связи с тем, что дела в судах не рассматриваются, эти деньги пока являются недейственным активом, который является потенциально полезным для государства", – сказал он.
При этом директор НАБУ выразил надежду, что после начала работы Высшего антикоррупционного суда ситуация исправится.
Сытник добавил, что сейчас единственный возможный вариант возмещения – это добровольные действия подозреваемых по делу.
"В целом, в 2018 году в ходе расследований было возвращено 200 миллионов гривен добровольно. Но это фактически капля в море из того, что мы могли бы сделать, если бы судебное рассмотрение дел проходило надлежащим образом. Соответственно, эти деньги были бы уже переданы в бюджет", – сказал он.
Напомним, Сытник в ходе пресс-конференции также сообщил, что сотрудники НАБУ подготовили почти 200 уголовных производств, которые находятся в судах и ожидают создания Высшего антикоррупционного суда.
Ранее НАБУ раскрыло детали расследования хищения 8 млн долларов в "Укркосмосе", а также заявило о задержании 10 человек по делу о хищении 20 млн долларов в "Ощадбанке".
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