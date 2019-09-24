В Раде заблокировали подписание закона об электронных чеках

В Верховной Раде заблокировали подписание законопроекта № 1053-1 об изменениях в закон о регистраторах расчетных операций (РРО) в сфере торговли, общественного питания и услуг, который вводит электронные чеки (е-чеки).
Документ поступил в парламент 6 сентября, 10 сентября депутаты поддержали его в первом чтении, а во втором – 20 сентября.
В понедельник, 23 сентября, в Раде зарегистрировали проект постановления №1053-1-П об отмене указанного решения парламента. В тот же день документ передали на рассмотрение руководству.
До рассмотрения проекта постановления спикер не может подписать законопроект № 1053-1 и передать его на подпись президенту.
Новости "Сегодня" писали, что данный проект закона предусматривает введение РРО с 1 октября для рисковых отраслей и c 2021 года для остальных, а также повышает годовой лимит дохода для второй группы плательщиков единого налога с нынешних 1,5 млн грн до 2,5 млн грн.
Глава Государственной налоговой службы Сергей Верланов сообщил, что законопроект предполагает использование "РРО в смартфоне" (е-чеки, электронные чеки), но кассовыми аппаратами можно будет пользоваться и дальше. Он также добавил, что введение РРО не будет касаться физлиц, "то есть людей, которые пришли на рынок продать какие-то овощи". Также не коснется и физлиц-предпринимателей на первой группе налогообложения.
Ранее депутаты и предприниматели обменялись мнениями по поводу планируемых в Налоговом кодексе нововведений. Подробнее – в нашем сюжете:
Все подробности в спецтеме Решения Верховной Рады
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