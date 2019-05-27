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В сети появились "тарифы" на интернет от SpaceX

27 мая, 20:08

Даже в Украине появились люди, которые захотели заработать на SpaceX

24 мая SpaceX запустила первые 60 спутников интернет-системы Starlink. После этого в сети начала распространяться фотография о возможных тарифах на интернет от компании. Впрочем, это фейк — никакого подтверждения эта информация не получила, – передает AIN.ua

SpaceX якобы предлагает подписку на свои интернет услуги. 10 000 Мбит/с стоит $10 в месяц, а 1 млн Мбит/с — $30.

Однако, это фейк по двум причинам:

  • Этих данных нет ни на официальном сайте Starlink, ни в социальных сетях Илона Маска. 
  • 10 000 Мбит/с за $10 в месяц — "тарифы" выглядят, как минимум, неправдоподобно. 

Более того, даже в Украине появились люди, которые захотели заработать на SpaceX. Издание InternetUA сообщает, что в Facebook начали появляться объявления якобы по продаже устройств для приема бесплатного спутникового интернета — как раз после запуска Starlink.

Объявления ведут на ресурсы, которые позиционируют себя как интернет-магазины компании Tenda Global. На них можно купить Wi-Fi роутер, чтобы подключить "новый бесплатный безлимитный высокоскоростной спутниковый интернет". Впрочем, судя по информации с официального сайта Tenda, этот роутер не способен принимать сигнал от спутника. 

Как сообщалось, компания SpaceX запустила на орбиту Земли спутники. Каждый из них будет лететь вокруг планеты на расстоянии 550 км от поверхности. Эти спутники смогут обеспечить интернет-связь на территории всего земного шара с помощью солнечной энергии. В планах запустить в космос тысячи таких спутников.

Тем временем, Путин подписал закон про изолированный российский интернет. Закон позволит "создать бесперебойное функционирование российского сегмента интернета".

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Тег интернет, спутник, SpaceX

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