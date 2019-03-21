В Tesla разгорелся скандал из-за промышленного шпионажа
Компания обратилась в суд с обвинениями против своих бывших сотрудников
Основанный Илоном Маском американский производитель электромобилей Tesla подал в суд на четырех своих бывших сотрудников. Их обвиняют в передаче конфиденциальной информации стартапу Zoox, который занимается разработкой самоуправляемых автомобилей.
Как говорится в судебных документах, сотрудники Tesla работали в отделе по управлению складами и сортировочными центрами, после чего уволились, забрав с собой информацию о технологиях, "которая позволила Zoox сэкономить годы, которые ей понадобились бы на разработку собственных операций в сфере складского управления и логистики".
По мнению обвинения, бывшие сотрудники Tesla пересылали на свои личные почтовые адреса конфиденциальную информацию, чем нарушили свои трудовые соглашения.
Компания Zoox была основана в 2014 году. Летом она привлекла 500 млн долларов инвестиций и была оценена в 3,2 млрд долларов. В компании работают порядка 700 человек, которые занимаются разработкой ПО для самоуправляемых автомобилей, а также электромобиля, который сможет исполнять функции такси без водителя. В этих разработках Zoox сотрудничает с Intel.
Напомним, ранее стало известно, что Tesla поднимает цены на электромобили. По всему миру стоимость самых дорогих электрокаров компании повысится примерно на 3%.
Кроме того, Tesla объявила, что начнет закрывать свои магазины и перейдет к продажам машин только через интернет. Этот шаг нацелен на сокращение расходов компании, что позволит ей снизить стоимость Model 3 и продавать их со стартовой ценой в 35 тыс. долларов.
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