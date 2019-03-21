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В Tesla разгорелся скандал из-за промышленного шпионажа

Сегодня, 16:37

Компания обратилась в суд с обвинениями против своих бывших сотрудников

Фото: AFP
В Tesla разгорелся скандал из-за промышленного шпионажа //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/174/f9a/5c4174f9a75b2.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/174/f9a/5c4174f9a75b2.jpg Бизнес Компания обратилась в суд с обвинениями против своих бывших сотрудников

Основанный Илоном Маском американский производитель электромобилей Tesla подал в суд на четырех своих бывших сотрудников. Их обвиняют в передаче конфиденциальной информации стартапу Zoox, который занимается разработкой самоуправляемых автомобилей.

Как говорится в судебных документах, сотрудники Tesla работали в отделе по управлению складами и сортировочными центрами, после чего уволились, забрав с собой информацию о технологиях, "которая позволила Zoox сэкономить годы, которые ей понадобились бы на разработку собственных операций в сфере складского управления и логистики".

По мнению обвинения, бывшие сотрудники Tesla пересылали на свои личные почтовые адреса конфиденциальную информацию, чем нарушили свои трудовые соглашения.

Компания Zoox была основана в 2014 году. Летом она привлекла 500 млн долларов инвестиций и была оценена в 3,2 млрд долларов. В компании работают порядка 700 человек, которые занимаются разработкой ПО для самоуправляемых автомобилей, а также электромобиля, который сможет исполнять функции такси без водителя. В этих разработках Zoox сотрудничает с Intel.

Напомним, ранее стало известно, что Tesla поднимает цены на электромобили. По всему миру стоимость самых дорогих электрокаров компании повысится примерно на 3%.

Кроме того, Tesla объявила, что начнет закрывать свои магазины и перейдет к продажам машин только через интернет. Этот  шаг нацелен на сокращение расходов компании, что позволит ей снизить стоимость Model 3 и продавать их со стартовой ценой в 35 тыс. долларов.

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Тег суд, утечка, шпионаж, Tesla

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Источник:

Интерфакс-Украина

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