В Украине активно делают вино: названы самые популярные сорта

Активнее всего работали предприниматели в Одесской области

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Пока украинцы учатся делать домашнее вино, официальные украинские производители за 2019 год выпустили 9,8 дал виноматериалов для вин и бренди. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

В частности, производство виноматериалов для игристых вин составило 1,9 млн дал, коньячных виноматериалов – 2,4 млн дал, столовых – 5,01 млн дал, крепленых – 311 тыс. дал.

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В целом за год в Украине на виноматериалы было переработано 124,2 тыс. тонн винограда, в частности:

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14 тыс. тонн сорта "Алиготе";

6,6 тыс. тонн сорта "Мерло";

5,4 тыс. тонн сорта "Ркацители";

5 тыс. тонн сорта "Пино (белый, черный, серый)";

3,1 тыс. тонн сорта "Одесский черный";

954 тонн сорта "Сухолиманский" и др.

Активнее всего были предприниматели в Одесской области, где переработали 83,4 тыс. тонн винограда. Второе и третье место по производительности занимают Николаевская и Херсонская область, где за год переработали на виноматериалы 20,9 тыс. тонн винограда и 14,9 тыс. тонн ягод.

Напомним, недавно в Мукачево прошел 25-й Фестиваль вина. Новости "Сегодня" подготовили эксклюзивный репортаж с этого мероприятия:

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