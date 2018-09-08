В Украине будут созданы привлекательные условия для ІТ-бизнеса – Порошенко

Развитие ІТ-бизнеса будет иметь приоритетный характер, для его поддержки и функционирования будут созданы привлекательные условия, считает президент Украины Петр Порошенко.

"Уверен в том, что развитие ІТ-индустрии будет иметь приоритетный характер не только потому, что это глобальный тренд в мире, но и потому, что мы объединимся для того, чтобы создать абсолютно привлекательные условия поддержки функционирования ІТ-бизнеса", – сказал он во время визита в HUB "Город содержаний".

Глава государства отметил, что нельзя потерять наработки украинской технической школы, поскольку спрос на ІТ –услуги ежегодно растет на 30% – 50%.

Кроме того, президент отметил, что благодаря специалистам коммуникационных специальностей, спутниковых технологий значительные изменения произошли в военной сфере.

"Тот объем информации, который мы сейчас получаем со спутников, какую картинку мы сегодня демонстрируем в режиме реального времени – это не только увеличивает эффективность наших войск и не только спасает жизни украинских воинов", – сказал президент.

Он также отметил, что украинская ІТ-школа имеет важное значение для госсектора, в частности, эффективности принятия решений, борьбы с коррупцией.

"Сфера IT не имеет границ. И вы можете работать в любой компании мира. И мы только должны создать условия, чтобы эти возможности глобализации IT сектора были конкурентноспособными", - подчеркнул президент.

Как сообщалось, экспорт IT-услуг из Украины вырос на 20%, а общий объем инвестиций в украинские IT-компании составил $265 млн за 2017 год, что на 231% больше показателей 2016 года.

Ранее в список ста лучших в мире аутсорсинговых IT-компаний вошли 13 украинских фирм.

Также президент обговорил с представителями Мальты вопрос о том, как увеличивать сотрудничество в сфере IT и коммуникационных услуг между странами.