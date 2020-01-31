В Украине десятки тысяч ФЛП вне закона: детали

Когда-то многие предприниматели вовремя не обратились для замены старых свидетельств на новые

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В Украине, где малый бизнес активно реформируют, аналитики насчитали 66 тысяч ФЛП, у которых не указан вид деятельности (КВЭД), и 99 тысяч юридических лиц, которые не зарегистрировали одно или несколько ключевых данных: ФИО руководителя, собственника и/или КВЭД. Об этом сообщает аналитическая система YouControl.

Такая ситуация сложилась из-за того, что в 2003 году был принят закон "О государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и общественных формирований", согласно которому государственные регистраторы должны были в течение 2004-2005 годов провести замену старых свидетельств на новые – единого образца.

Однако многие предприниматели не обратились для замены.

И уже с 2012 года соответствующая комиссия Министерства юстиции проводила инвентаризацию. Все юридические лица и физические лица-предприниматели, созданные и зарегистрированные до 1 июля 2004 года, обязаны были подать государственному регистратору регистрационную карточку для включения сведений о них в ЕГР.

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Все, кто этого не сделал, получили запись: "свидетельство о государственной регистрации недействительно", так как у них оставалось свидетельство старого образца.

При этом предприятие или частный предприниматель вправе действовать – заключать сделки, платить налоги. Они создавались по старому законодательству, которое было действующее на тот период.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что с января налоги в Украине вырастут из-за повышения прожиточного минимума и роста минимальной зарплаты, как заложено в госбюджете на 2020 год.

Как известно, минимальная ставка ЕСВ в Украине рассчитывается исходя из показателя минимальной зарплаты и составляет 22% от нее. Так, в 2020 году ЕСВ составит 1039,06 гривен в месяц, или 12 468 грн в год. Для сравнения: в 2019 году ЕСВ платили в размере 918,06 гривни в месяц, то есть рост в 2020 году составит 121 грн в месяц.

В Украине в 2019 году было зарегистрировано 312 211 физлиц-предпринимателей, и это на 15% меньше, чем в 2018-м. При этом сократилась налоговая задолженность ФЛП.

Также мы сообщали о том, что сумма налогового долга физлиц-предпринимателей за ноябрь сократилась на два миллиарда гривен, а из реестра должников исчезли 50 тысяч физлиц-предпринимателей.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский анонсировал глубинную налоговую реформу. Новое налоговое законодательство начнет действовать в 2021 году, сказал Зеленский, выступая на инвестиционном форуме в Мариуполе:

Видео: president.gov.ua

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