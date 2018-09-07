В Украине грядут серьезные проверки бизнеса

Сегодня, 15:42

Премьер-министр призвал работодателей должным образом оформить сотрудников


В Украине необходимо в ближайшее время принять решение о проведении совместных межведомственных проверок предприятий на предмет соблюдения трудового законодательства. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман, передает пресс-служба правительства.

Как отметил глава правительства, необходимость вызвана частыми случаями нарушения прав работников, а также невозможности проверить соблюдение законодательства, когда инспекторов просто не допускают на предприятия.

"У нас большой вызов – вопрос защиты прав наемных работников. Если этого не сделать сегодня, через определенный период времени эти люди получат минимальные пенсии. А еще хуже – если случится травма на производстве, человек не получит компенсации. Надо здесь мобилизовать работу и доказать работодателям , что своих работников надо уважать и не только выплачивать им зарплаты, но и оформлять должным образом", – сказал Гройсман.

Премьер анонсировал проведение проверок предприятий. По словам Гройсмана, их начнут через месяц.

"Я не сторонник наказания – надо людям объяснить. Пожалуйста, оформляйте работников. Мы даем месяц. Но потом на нас не обижайтесь. Будем находить общий язык. И уже сейчас прошу работодателей – пожалуйста, уважайте своих рабочих. Тогда никаких вопросов не будет", – подытожил премьер.

Напомним, ранее Кабинет министров Украины распорядился усилить меры по борьбе с неофициальным трудоустройством.

Как сообщалось, в Украине за январь-июль 2018 года разоблачили 8,8 тысячи предпринимателей, которые вели "теневую" деятельность. Налоговая обязала их зарегистрироваться официально. Также с начала 2018 года в результате проверок в 47% случаев обнаружено нарушение норм налогового законодательства. В результате нарушителям доначислено к уплате в бюджеты почти 607 млн грн налога на доходы физлиц, 167 млн грн ЕСВ и 26 млн грн военного сбора.

Напомним, по данным Минэкономразвития, в первом квартале 2018 года уровень теневой экономики в Украине составил 33% от ВВП. Это на 4 процентных пункта ниже, чем в первом квартале 2017 года.
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"Сегодня"

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