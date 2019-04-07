В Украине ищут новое название для коньяка: как продвигается переименование

К поиску нового названия присоединилось Министерство агрополитики

В Украине ищут новое название для коньяка: как продвигается переименование 2019-04-07T10:57:00+03:00 Бизнес К поиску нового названия присоединилось Министерство агрополитики

Янтарь, сонцедар или просто – бренди. В Украине уже ищут новое название для коньяка. Киев обязался отказаться от двух десятков защищенных в Европе названий продуктов. В частности, коньяка.

В Евросоюзе "коньяк" – это защищенная название. Так имеет право называться только напиток, сделанный в одноименном регионе во Франции по четко прописанными правилами.

"У нас это - любое бухло, сделанное из спирта какого-то непонятного. Хотя в законе прописано – но кто это контролирует", – говорит Дмитрий Сидоренко, профессиональный сомелье, основатель Ассоциации сомелье Украины.

В соответствии с соглашением об ассоциации с ЕС, Украина должна переименовать коньяк до 2026-го года. К поиску нового названия присоединилось Министерство агрополитики. И несколько вариантов уже обсудили с производителями и экспертами.

"Тройка лидеров выглядит следующим образом на сегодняшний день: вместо "коньяка" использовать, например, украинский бренди. На втором месте – вариант "янтарь". И на третьем месте – "гайстер". Моим личным фаворитом является "янтарь". Мне кажется, что очень красивое слово", – говорит Ольга Трофимцева, и.о. министра аграрной политики и продовольствия Украины.

Но некоторые производители к переименованию относятся скептически.

"Окончательное решение пока не принято. Еще проходит общественное обсуждение. Нам предложено ряд названий, альтернативных названий коньяка. По нашему мнению, откровенно говоря, ни одно из альтернативных названий не отображает сути коньяка. И наверняка не ​​вызовет такого доверия у потребителя, как коньяк", – считает Эдуард Городецкий, председатель правления коньячного завода.

Как потребителю отличить качественный коньяк – рассказывает сомелье. Дмитрий Сидоренко выделяет три главных признака качественного напитка.

Сначала – аромат. Ванильный, цветочный или фруктовый. И он не должен быть резким. Дальше – вкус. Должен немного обжигать. Может быть с яблочными или ореховыми нотками – в зависимости от производителя. А послевкусие должно чувствоваться не слишком долго.

"Я думаю, что украинский потребитель будет выбирать лучший продукт. И не смотреть, как он называется – коньяк, бренди, или янтарь", – убежден он.

Также украинские производители будут обязаны использовать отечественные коньячные спирты при выпуске ординарных коньяков. Такие требования предусмотрены новыми "Правилами производства коньяков Украины", которые вступили в силу с середины февраля 2019 года.

Кроме того, в стране возникла правовая коллизия, из-за которой из Украины может исчезнуть тысяча видов виски. На этот раз трудности возникли не с названием, а с законодательным определением технологии производства напитка.

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