Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,02
30,32
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Бизнес новости

В Украине ищут новое название для коньяка: как продвигается переименование

Сегодня, 10:57

К поиску нового названия присоединилось Министерство агрополитики

В Украине ищут новое название для коньяка: как продвигается переименование Бизнес К поиску нового названия присоединилось Министерство агрополитики

Янтарь, сонцедар или просто – бренди. В Украине уже ищут новое название для коньяка. Киев обязался отказаться от двух десятков защищенных в Европе названий продуктов. В частности, коньяка.

В Евросоюзе "коньяк" – это защищенная название. Так имеет право называться только напиток, сделанный в одноименном регионе во Франции по четко прописанными правилами.

"У нас это - любое бухло, сделанное из спирта какого-то непонятного. Хотя в законе прописано – но кто это контролирует", – говорит Дмитрий Сидоренко, профессиональный сомелье, основатель Ассоциации сомелье Украины.

В соответствии с соглашением об ассоциации с ЕС, Украина должна переименовать коньяк до 2026-го года. К поиску нового названия присоединилось Министерство агрополитики. И несколько вариантов уже обсудили с производителями и экспертами.

"Тройка лидеров выглядит следующим образом на сегодняшний день: вместо "коньяка" использовать, например, украинский бренди. На втором месте – вариант "янтарь". И на третьем месте – "гайстер". Моим личным фаворитом является "янтарь". Мне кажется, что очень красивое слово", – говорит Ольга Трофимцева, и.о. министра аграрной политики и продовольствия Украины.

Но некоторые производители к переименованию относятся скептически.

"Окончательное решение пока не принято. Еще проходит общественное обсуждение. Нам предложено ряд названий, альтернативных названий коньяка. По нашему мнению, откровенно говоря, ни одно из альтернативных названий не отображает сути коньяка. И наверняка не ​​вызовет такого доверия у потребителя, как коньяк", – считает Эдуард Городецкий, председатель правления коньячного завода.

Как потребителю отличить качественный коньяк – рассказывает сомелье. Дмитрий Сидоренко выделяет три главных признака качественного напитка.

Сначала – аромат. Ванильный, цветочный или фруктовый. И он не должен быть резким. Дальше – вкус. Должен немного обжигать. Может быть с яблочными или ореховыми нотками – в зависимости от производителя. А послевкусие должно чувствоваться не слишком долго.

"Я думаю, что украинский потребитель будет выбирать лучший продукт. И не смотреть, как он называется – коньяк, бренди, или янтарь", – убежден он.

Также украинские производители будут обязаны использовать отечественные коньячные спирты при выпуске ординарных коньяков. Такие требования предусмотрены новыми "Правилами производства коньяков Украины", которые вступили в силу с середины февраля 2019 года.

Кроме того, в стране возникла правовая коллизия, из-за которой из Украины может исчезнуть тысяча видов виски. На этот раз трудности возникли не с названием, а с законодательным определением технологии производства напитка.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Тег видео, коньяк, переименование, ЗСТ, название

Вы сейчас просматриваете новость " В Украине ищут новое название для коньяка: как продвигается переименование". Другие Бизнес новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Украине не могут придумать новые названия для коньяка и шампанского

28 февраля, 10:22

Минагропрод уже провел опрос, но окончательного решения еще нет

Брунат, бурштыняк, каннук: украинцам предлагают выбрать новое название коньяка

4 января, 00:56

На голосование предложено 32 варианта названия

В Ужгороде изъяли огромную партию поддельного "Закарпатского" коньяка

5 декабря 2018, 06:18

Рыночная стоимость алкогольной продукции составляет более 235 тыс. гривен

Налоговая милиция из состава сил ООС обнаружила цех по производству контрафактного алкоголя

28 октября 2018, 07:41

Алкоголя, подделанного под известные бренды, а также средств производства налоговики изъяли на сумму в почти миллион гривен

С сегодняшнего дня в Украине подорожал алкоголь

2 октября 2018, 14:47

Минимальные цены повысили на все основные виды спиртного

Завтрак от Григория Германа: хлебный пудинг с изюмом и бананом

18 сентября 2018, 09:00

В Англии в утренний пудинг добавляют измельченные орехи, кусочки шоколада, лимонную или апельсиновую цедру, немного алкоголя, цукаты, сушеные и свежие фрукты

Александр ГВОЗДИК: «Не моя вина, что бой с Нгумбу завершился так»

5 причин, почему нужно перестать есть кашу на завтрак

Стало известно, как персонал дворца называет Меган Маркл

Кабмин разрешил сотрудникам ходить на работу выпившими

СМИ: Ракеты, способные ударить по Москве, могут появиться у Киева

Как правильно выражать свое недовольство: 4 главных правила

Стало известно, когда в Киеве закончится отопительный сезон

10 российских сериалов, за которые не стыдно

Чего не ожидал Кремль, планируя войну на Донбассе, – мнение

Беглый бизнесмен Украины владеет самой дорогой виллой в ФРГ - СМИ
Загрузка...

За злостных должников заплатят соседи: как ОСМД разбираются с долгами

Сегодня, 07:51

Сейчас в Украине функционирует 26 тыс. ОСМД

Встретимся осенью: экс-кандидаты в президенты ушли на парламентские выборы

Вчера, 07:51

Какой будет конфигурация политических сил на выборах в Верховную Раду, показал первый тур выборов президента

Наша боевая "микроволновка": "Спецтехноэкспорт" объявил о создании оружия радио-поражения в Украине

Вчера, 07:00

Как Украина наладила собственное производство электромагнитного оружия. Пока не для себя

Кабмин дал добро на снижение цены: газ подешевел и может подешеветь еще больше

5 апреля, 07:51

Тенденция к снижению цен на газ будет наблюдаться в Украине до декабря 2019 года

Кто самая холодная мать по знаку зодиака?

Коноплянка: Скажу, что не пойду в РФ — будет плевок в лицо Ярика

Знаменитая певица объявила о беременности в 44 года