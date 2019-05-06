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В Украине изменились требования к магазинам и супермаркетам

6 мая, 12:51

Новые нормы касаются только что построенных и реконструированных зданий

Фото: AFP

Новые государственные строительные нормы (ГСН) "инклюзивность зданий и сооружений", которые вступили в силу с 1 апреля 2019 года, касаются супермаркетов и других магазинов продовольственных и непродовольственных товаров. 

Как уточнил замминистра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе, требования по устройству безбарьерной среды для людей с инвалидностью стали обязательными для различных торговых точек – новых и после реконструкции.

"Многие супермаркеты и другие магазины, к сожалению, все еще остаются недоступными для людей с инвалидностью и другого маломобильного населения – не у всех есть безбарьерный доступ в здание, полки с продуктами или другими товарами высокие, проезды узкие, ценники плохо читаются . Так не должно быть и не будет! Потому что в новых ГСН по инклюзивности введены четкие требования по устройству безбарьерной пространства в этих общественных заведениях. Эти требования должны обязательно соблюдаться при проектировании новых или реконструкции действующих супермаркетов и других магазинов и действуют уже с 1 апреля", – сказал Парцхаладзе.

Согласно новым ГСН, здания супермаркетов и других магазинов должны обязательно иметь беспрепятственный доступ. Полки в торговых залах и кассы должны обустраиваться удобным способом для всех, в том числе, для людей с инвалидностью, которые передвигаются на колясках. Это касается и проходов/проездов - их минимальная ширина должна составлять 0,9 – 1 м.

Информация о расположении торговых залов и секций, ассортимента товаров и ценников должна контрастно выделяться и иметь доступную визуальную форму для людей с нарушениями зрения. А для людей с нарушениями слуха важная звуковая информация должна дублироваться текстами.

Государственные строительные нормы (ГСН) – обязательные к исполнению нормативные акты, которые используются при проектировании новых и реконструкции существующих зданий, кварталов, микрорайонов и т.д.

Ранее сообщалось, что в новых ГСН также хотят предусмотреть возможность строить парковки на крышах зданий:


Более подробно о "строительных" новшествах читайте на сайте "Сегодня" в материале "Без газовых котлов и парковок: какие новшества подготовили для украинцев".

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Тег магазины, Парцхаладзе, супермаркеты, Лев Парцхаладзе, строительные нормы, ГСН

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