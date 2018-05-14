В Украине массово продают запрещенные цветы: кому грозят штрафы до 1700 гривен

Сегодня, 13:07

Большинство торговцев уверены, что их не накажут


За продажу ландышей в Украине могут оштрафовать на 1700 гривен, но продавцов это не пугает. Торговцев этими цветами, наоборот, становится больше с каждым днем – продают ландыши у метро, автобусных остановок и на обочине.

Продавщица Тамара уверяет, что своими действиями помогает природе.

"Ландыш сильно разрастается если его периодически не вырывать. У нас полностью земляничник вывелся из-за ландышей", – рассказывает Тамара.

Но по закону ландыши срывать нельзя. Впрочем, женщина уверена, что ее не накажут – у продающихся цветов нет корней.

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Заместитель начальника Святошинско-Беличанского природоохранного отдела, эколог Александр Соколенко говорит, что даже если не вырывать ландыши с корнем, растения все равно погибнут.

"Если мы срываем наземную часть, соответственно, это приводит к деградации и гибели корневой системы", – отмечает Соколенко.

Во время рейда по точкам продажи ландышей продавцы цветов убегают от эколога и платить штрафы отказываются. Одна из торговок даже бросила 13 букетов – это около гектара искалеченного леса.

Жительница Германии Наталья Барнаш шокирована – ей непривычно видеть ландыши в продаже.

"Мы к покупке ландышей относимся очень отрицательно, ландыши кругом в Европе запрещены к продаже, этого нельзя делать", – говорит Барнаш.

А Соколенко предупреждает: если ландыш срывать в таких масштабах, через 50 лет этот цветов вообще исчезнет. Ранее экологи отмечали - так из украинской экосистемы уже исчезли около 10 видов растений. Сейчас их можно найти разве что на страницах старых энциклопедий.
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"Сегодня"

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