В Украине могут подорожать все батарейки, мобильные телефоны и электроника

/ Фото: Pixabay

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В Украине грядет возможное подорожание батареек и электроники, которая работает на аккумуляторах. Потенциально речь может идти о мобильных телефонах и прочих гаджетах, мелкой бытовой технике, сотнях наименований инструмента. Будет оно существенным или наоборот, еле заметным – отдельный вопрос.

В Верховной Раде на днях был зарегистрирован законопроект, который предусматривает новые нормы утилизации батареек. Важный плюс такой инициативы – производители батареек и аккумуляторов, импортирующих свой товар к нам, впервые в истории Украины будут обязаны организовывать сбор и отправку использованной продукции на переработку за границу. Как известно, опасность любой из батареек в том, что при разложении она загрязняет 16-20 кв.м. земли и около 400 литров воды. Из "вытекшей" батарейки в окружающую среду попадают свинец, кадмий, ртуть и много других опасных веществ.

Как мы выяснили, если законопроект будет принят, то в силу вступит лишь через год. По оценкам экспертов, шансы у него достаточно высокие – среди его инициаторов немало нардепов из провластной партии. В понимании авторов законопроекта, система должна работать так: в многолюдных местах городов за счет производителей будут размещены ящики для сбора батарей. Когда емкости заполнятся, то также за счет производителя батареек содержимое отправят за границу на переработку, так как в Украине таких предприятий нет. В села и небольшие городки время от времени будут приезжать автомобили, которые заберут использованную продукцию. Если такой закон примут, то инициатива станет первой в стране, когда централизованно, в масштабах всего государства, батарейки будут собирать и вывозить на переработку. Впрочем, затраты на логистику, транспорт, ящики, на проведение информационных кампаний производители захотят окупить и, очевидно, сделают это за счет покупателя.

Нормы сбора

Каждый год в Украину ввозят 3250 тонн батареек и аккумуляторов. На переработку собирается менее 1%.

"Норма обязательного сбора портативных батареек и аккумуляторов устанавливается законом, – сказала нам юрист реформы управления отходами Офиса поддержки реформ при Минэкоэнерго Татьяна Тевкун. – Как известно, сейчас у нас в стране нет ни одного такого завода. А вот законопроект как раз устанавливает четкие нормы того, сколько батареек должен собрать производитель. Его никто не будет заставлять сразу собирать все батарейки, которые были выпущены на рынок. Например, через 4 года после того, как закон вступит в силу, норма сбора батареек будет на уровне 10% от ввезенного количества, через 11 лет – 45% в год. Сделано это для того, чтобы производители смогли подготовиться к такой ответственности".

По словам экспертов, в законопроекте не идет речи о каком-либо налоге за ввоз батареек. Но при этом специалисты не исключают того, что дополнительные расходы заставят производителей поднять цены и на батарейки, и на электронику, работающую на аккумуляторах.

"Производители сами определят цену для своего товара, – уточняет Татьяна Тевкун. – Она будет зависеть от того, насколько качественно они будут управлять процессом, находятся ли мощности по переработке в Украине или за границей. Государство не вмешивается в процесс сбора в Украине. Оно лишь устанавливает четкие и понятные правила".

По словам Татьяны Тевкун, документ предусматривает, что ящики для сбора батареек должны находиться под крышей:

"Мы предлагаем устанавливать их в местах продажи батареек, а также в муниципальных пунктах сбора отходов, в любых административных помещениях. Например, в школах. В маленьких населенных пунктах, где не выгодно ставить контейнеры для сбора, можно собирать с помощью транспорта, который будет время от времени приезжать за батарейками".

Насколько подорожает

Специалисты считают, что подорожание произойдет, но при этом не будет значительным. По словам Татьяны Тевкун, увеличение цены возможно из-за того, что стоимость переработки закладывается в цену батарейки. Также компаниям придется озадачиться еще и тем, чтобы провести разъяснительные кампании.

"Если и будет подорожание, то на копейки, – говорит Татьяна Тевкун. – Это неоценимо по сравнению с тем, какая польза будет сделана окружающей среде".

А вот экономисты утверждают, что после вступления закона в силу, стоимость источников энергии (батареек и аккумуляторов) увеличится больше, чем на "копейки", как оценивают авторы законопроекта. Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин разъяснил нам, что в цену любого товара за рубежом закладывается стоимость утилизации, но только при условии, что он продается внутри страны. Для такого же товара, но идущего на экспорт, цена определяется, исходя из требований страны-импортера. То есть если сейчас в Украине законом не предусмотрена утилизация батареек и аккумуляторов, то в отпускную цену производитель не включит дополнительный процент расходов на уничтожение. Поэтому если утилизация станет обязательной, то источники энергии подорожают заметно.

"Пока закон не принят, сложно сказать, насколько могут вырасти расходы производителей, но оценочно на 3-5% от стоимости единицы продукции, как было в случае с утилизационным сбором на автомобили (введен в августе 2013 года, отменен в апреле 2014 года – Авт.)", – предполагает Пендзин.

То есть, по мнению, эксперта, самая дешевая "пальчиковая" батарейка от неизвестного производителя ценой 4-5 грн подорожает на 15-25 коп., а брендовая – на 1-1,2 грн. Намного больше будет рост стоимости аккумуляторов, прежде всего для смартфонов, цена на которые стартует от 800 грн (+40 грн/шт. и более). Очевидно, что в стоимости самого гаджета стоимостью 3-5 тыс. грн такое подорожание окажется символическим и вряд ли изменит цену. А вот в сервисе расценки на замену увеличатся существенно под предлогом того, что сервис-центр должен будет нести расходы на организацию утилизации непригодных аккумуляторов.

Президент Украналитцентра Александр Охрименко не исключает, что использовав утильсбор как предлог, продавцы батареек повысят цены на 15-20%, мол, закупка подорожала. Прежде всего это коснется самых ходовых батареек среднего ценового сегмента (20-30 грн/шт), цена которых может увеличиться на 2-5 грн/шт.

Плюсов тоже масса

Активистка Любовь Колосовская, руководитель общественного проекта "Батарейки, сдавайтесь!", под контролем которой элементы питания собираются и отправляются на переработку за границу, говорит, что от нововведения можно ожидать немало плюсов.

"Речь не идет о налоге или фиксированной сумме. Идет речь об ответственности производителя собирать и перерабатывать батарейки, – говорит Колосовская. – Логика простая – компании получают прибыль от продажи ресурса, который вредит окружающей среде, может влиять на качество продуктов питания и плодородие почвы. Поэтому, как и в Европе, такие компании должны нести ответственность за утилизацию своего товара после использования. Как они будут организовывать сбор и отправку на переработку – это их выбор. Государство должно контролировать лишь качество процесса".

На вопрос о том, как проблема со сбором будет решена в отдаленных селах и небольших райцентрах, Любовь отвечает так:

"Наш опыт говорит о том, что украинцы – феноменально ответственная нация. Даже из далеких сел и маленьких городков люди ежедневно хотят сдать нам батарейки, и этих батареек будет значительно больше, чем денег на их переработку".

По словам активистки, у нас в стране есть и колоссальная проблема псевдопереработки батареек. В лучшем случае, батарейки, собранные псевдоутилизаторами, оседают на неизвестных складах.

"Но доходит и до того, эти компании, которые декларируют якобы переработку батареек, на самом деле их банально выбрасывают — на полигоны, в посадку, даже в море. Логика их работы проста – берут деньги как бы за переработку, а от батареек избавляются", – говорит Колосовская.

По данным активистов, в одном только Киеве за сутки на полигоны вывозят около 150 машин мусора.Часть отходов пригодна для повторной переработки, но в большинстве городов не созданы условия для их сортировки. В некоторых городах люди начали собирать батарейки в надежде, что однажды удастся сдать их на переработку.

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