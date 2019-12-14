В Украине могут увеличить длительность отпуска за своей счет: кому это нужно

Эксперты рассказали, смогут ли работодатели отправлять работников в отпуск в принудительном порядке

В Украине могут вдвое увеличить отпуск за свой счет – с 15 до 30 дней. Но нужен ли он украинцам?

У терапевтки Елены Пузановой все больше пациентов, которые жалуются на постоянную усталость, простуду и даже проблемы с сердцем. И часто оказывается, что люди болеют из-за того, что годами работают без отпуска. Ни за свой счет, ни даже в ежегодный не идут – не могут бросить рабочее место.

"У них вообще отдыха не имеется. А потом приходят с жалобами разными. Которые связаны с перегрузками, переутомлением. Потому что если человек не отдыхает – это хронический стресс", – отмечает обеспокоенный доктор.

Кадровик Инна Федорченко говорит, что у нее на предприятии неоплачиваемым отпуском ежегодно пользуются лишь несколько процентов работников:

"Сейчас пользуемся 15 днями, которые есть. Их действительно используют. В зависимости от семейных обстоятельств".

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Если законодатели увеличат неоплачиваемый отпуск с 15 до 30 дней – катастрофы не произойдет, считает кадровик.

"Наши сотрудники работают в графике, поэтому мы можем как-то запланировать, и решить этот вопрос, согласовать его", – отмечает эксперт.

В Федерации профсоюзов новостям "Сегодня" объясняют: эта инициатива вводится исключительно для удобства самих работников.

"К примеру, обычная ситуация, мы работаем с 9 до 6, а поликлиника в принципе работает также. Тем более, устанавливается предельный термин – 30 дней. Вы можете их использовать", – говорит Ирина Орловская, юристка Федерации профсоюзов.

Она успокаивает: принудительно выгнать работников в неоплачиваемый отпуск никто не сможет.

Напомним, ранее новости "Сегодня" разбирались, что такое трудовые отношения и как их правильно оформить в Украине. А также чем трудовые договоры, дающие возможность устроиться в штат, отличаются от договоров подряда, которые заключают для оказания конкретных услуг.

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