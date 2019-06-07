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В Украине могут закрыться около 80% хостелов

7 июня, 08:38

Пока что в украинском законодательстве ничего не говорится о хостелах

фото их архива "Сегодня"
фото их архива "Сегодня".

В Украине пока не смогли законодательно запретить хостелы в многоэтажках, но государство все же планирует взять бюджетные "отели" под контроль. Так, в Верховной Раде зарегистрированы два законопроекта по урегулированию работы хостелов.

Если депутаты поддержат один из законопроектов, закроется около 80% хостелов, поскольку требования невозможно выполнить, считает Елена Моцна, председатель Ассоциации хостелов Киева.

Речь идет о законопроекте № 10237-1. Он предполагает, что хостел должен иметь отдельный вход и эвакуационный выход. А размещение хостела в многоквартирном доме, согласно документу, допускается по решению жильцов дома – минимум 70% подписей.

Альтернативный законопроект № 10237 определяет нормы размещения на человека – не меньше 8 м2,разрешает хостелы только на первых этажах и не требует согласия 70% жильцов дома на появление хостела. 

Впрочем, как объясняют эксперты, хоть сейчас в украинском законодательстве ничего и не говорится о хостелах, но говорится о правах жильцов. Поэтому, опираясь на нормы, можно закрыть можно практически любой хостел.

Подробнее о читайте на сайте "Сегодня" в материале "Потому что вне закона: большинство хостелов в Украине скоро могут закрыться".

Ранее новости "Сегодня" рассказывали, почему турецкий и египетский олл-инклюзив привлекает все меньше украинцев:

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Тег законопроект, требования, хостел, хостелы

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Источник:

Сегодня

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