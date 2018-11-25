В Украине начался сезон турецких помидоров

На оптовые рынки уже завели турецкие томаты, а супермаркеты пока продают отечественную продукцию

Время самых дешевых в году продуктов ушло вместе с теплом, и на рынок Украины поступили первые партии турецких помидоров. Цены на первые партии импортного помидора установились в диапазоне 36-38 грн/кг в зависимости от объема партии, подсчитали аналитики проекта EastFruit.

При этом практически все турецкие томаты реализуются через оптовые рынки, так как большинство сетей супермаркетов продолжают работать с законтрактованными объемами украинской продукции.

По словам участников рынка, запасов украинских помидоров еще достаточно, и активная торговля этой продукцией будет возможна еще минимум 7-10 дней.

"Тем не менее, следует отметить, что остаточные партии отечественного томата, который предлагается на рынок, далеко не всегда стандартного качества. Ряд комбинатов проводят зачистку, часть продукции находится на дозревании, ввиду чего цены на украинские помидоры сохранили довольно широкий диапазон 20-35 грн/кг", – отмечают аналитики.

По ожиданиям игроков украинского рынка, количество предложений томата из Турции будет постепенно увеличиваться, и уже с начала декабря, именно эта продукция будет составлять основной объем помидоров на рынке Украины.

Напомним, по прогнозам экспертам, в Украине до конца 2018 года аметно вырастут цены на продукты питания. По мнению специалистов, цены на некоторые категории продуктов повысятся на 15-20%.



