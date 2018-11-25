В Украине начался сезон турецких помидоров

Сегодня, 08:12

На оптовые рынки уже завели турецкие томаты, а супермаркеты пока продают отечественную продукцию

В Украине начался сезон турецких помидоров
Автор фото: Юрий Кузнецов, "Сегодня"

Время самых дешевых в году продуктов ушло вместе с теплом, и на рынок Украины поступили первые партии турецких помидоров. Цены на первые партии импортного помидора установились в диапазоне 36-38 грн/кг в зависимости от объема партии, подсчитали аналитики проекта EastFruit

При этом практически все турецкие томаты реализуются через оптовые рынки, так как большинство сетей супермаркетов продолжают работать с законтрактованными объемами украинской продукции.

По словам участников рынка, запасов украинских помидоров еще достаточно, и активная торговля этой продукцией будет возможна еще минимум 7-10 дней.

"Тем не менее, следует отметить, что остаточные партии отечественного томата, который предлагается на рынок, далеко не всегда стандартного качества. Ряд комбинатов проводят зачистку, часть продукции находится на дозревании, ввиду чего цены на украинские помидоры сохранили довольно широкий диапазон 20-35 грн/кг", – отмечают аналитики.

По ожиданиям игроков украинского рынка, количество предложений томата из Турции будет постепенно увеличиваться, и уже с начала декабря, именно эта продукция будет составлять основной объем помидоров на рынке Украины.

Напомним, по прогнозам экспертам, в Украине до конца 2018 года аметно вырастут цены на продукты питанияПо мнению специалистов, цены на некоторые категории продуктов повысятся на 15-20%.
цены, томаты, помидоры, цены на продукты

Вы сейчас просматриваете новость "В Украине начался сезон турецких помидоров". Другие Бизнес новости смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Экономика

Инфляция. Больше всего к концу декабря подорожают мясо, яйца и рыбная нарезка

Во сколько обойдется новогодний стол 2019 и как сэкономить

12 Ноября, 07:19

Копим деньги на оливье и закупаемся спиртным, сыром и колбасой

Экономика

Фото: "Сегодня"

Сколько стоит хлеб в Украине: эксперты сравнили цены с Европой

7 Ноября, 17:45

Продавцы в маленьких магазинах уверяют, что еще можно найти дешевую буханку продукта №1
Загрузка...

Экономика

Фото: Pixabay

Из-за дефицита в Украине взлетели цены на груши

6 Ноября, 15:10

Этот фрукт значительно сложнее вырастить, чем яблоки

Бизнес

Рекордный урожай яблок в Украине ударил по ценам: фермеры терпят убытки

30 Октября, 08:12

Торговые сети скупают сортовые яблоки почти даром
Загрузка...