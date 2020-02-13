В Украине невыгодно выращивать коров и свиней: опубликована статистика

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В Украине падает поголовье крупного рогатого скота, а рентабельность отрасли животноводства продолжает снижаться. Об этом сообщил директор Национального научного центра "Институт аграрной экономики" Юрий Лупенко, передает Аgroreview.

После двух успешных для животноводства лет – 2017-го с прибылью в 6,2 млрд грн и 2018-го с прибылью около 5,3 млрд грн – по результатам 2019 отрасль понесла более 2,1 млрд грн убытков. В частности, существенно упала рентабельность животноводства в сельхозпредприятиях. Если в 2017 году она составлял 12,7%, в 2018-м – 9,7%, то в прошлом году уровень стал убыточным – минус 3,5%.

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Так, выращивание свиней, уровень рентабельности которого в 2018-м составлял 6,9%, теперь ушел в минус на 7,2%. Рентабельность производства яиц уменьшилась с 5,4% в 2018 году до минус 25,6% в прошлом году. Нерентабельным осталось производство шерсти (-70,4%). Убыточность выращивания крупного рогатого скота увеличилась с -17,7% в 2018 году до -27,5%, а в овец и коз – до -24,6% с -16,7% в 2018 году.

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При этом, по словам эксперта, доходы от производства молока в сельхозпредприятиях за 2019 год снизились почти на 1,3 млрд грн. Однако уровень рентабельности производства молока уменьшился всего на 1% и составляет 15,1%. Кроме молочного скотоводства, доходность по результатам 2019 года сохранило выращивания птицы. От этой отрасли агропредприятия получат более чем в 2,5 раза больше, чем в 2018 году – около 275 млн грн в 2019 году против 108,8 млн грн в предыдущем.

Напомним,украинские аграрии считают свиноводство невыгодным – на выращивание одного животного нужно несколько лет, а прибыль едва покрывает затраты. Дефицит отечественного мяса покрывается импортом.

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