Украина столкнулась с налоговыми проблемами в сфере туризма

Специалисты рассказали о трудностях и возможных способах их преодолеть

Разгар курортного сезона на пляже Ланжерон в Одессе. Фото: Полина Мордынская, Сегодня

В Украине невозможно точно сосчитать доходы от сферы туризма. Об этом рассказал директор Центра развития туризма Украины Владимир Царук.

"К сожалению, очень плохие проблемы со статистикой. Так называемые сателлитные счета, чтобы показать, сколько туризм приносит, не введены в стране. А Польша, Австрия считают не просто налоги от туризма – то есть сколько турфирма или отель заплатит налогов, но и коммуникативный эффект. Ведь турист, когда приезжает, он пользуется транспортом, ресторанами, пользуется сферой досуга. Этого, к сожалению, наша статистика не видит. Поэтому и реально посчитать, сколько туристы приносят в бюджет того или иного города, мы не можем", – сказал он.

Однако, вводя такие счета, нужно понимать их экономическую целесообразность для бизнеса – не станет ли это дополнительной финансовой нагрузкой на учреждения размещения, говорит эксперт по налогам Александр Почкун.

"Мы часто любим создавать себе проблемы… Поскольку этот сбор (туристический. – Ред.) небольшой, мне кажется, траты на администрирование этого процесса будут выше, чем турист организовал [денежных потоков]",- отметил он.

Да и в целом взимать туристический сбор в Украине непросто, считают специалисты.

"Туристический сбор – это проблема всех регионов, его очень тяжело собирать. Не все, к сожалению, добросовестные, предприниматели или собственники мини – отелей, особенно квартир, они не платят", – отметил Царук, комментируя сумму сбора этого налога Бердянском по итогам прошлогоднего курортного сезона.

Сумма по этому городу составила более 1 млн грн, в то время, как сдача в аренду пляжей принесла бюджету курортного города вдвое больше.

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Однако стоит учесть, что проблема уклонения от налогов – не сугубо украинская, а интернациональная, отмечает Почкун.

"Проблема черного рынка размещения… В мировом опыте та же история. Это определенная культура уплаты налогов", – подчеркнул эксперт.

Как известно, Верховная Рада в 2019 году изменила базу начисления туристического сбора. Базой начисления сбора стало общее количество суток временного размещения вместо стоимости проживания. По сути, уже неважно, в отеле какой категории и по какой цене поселится турист.

Закон изменил и ставки турсбора в 2019 году. В частности, для внутренних туристов его ставки не должны превысить 0,5% минимальной заработной платы в сутки, что с 1 января 2019 года составит 20,87 грн, для въездного туризма – до 5% (208,65 грн). Окончательный размер ставок установят местные советы.

Туристический сбор в 2019 году взимается также с туристов, проживающих в частных жилых домах, пристройках, квартирах, котеджах, комнатах и прочих объектах недвижимости, которые используются для временного проживания или ночевки. При этом в Минфине обратили внимание на отсутствие механизма контроля за перечислением сборов в бюджет, в частности, за проживание в частном жилом фонде.

Напомним, ранее президент Петр Порошенко поставил целью увеличить долю туризма в экономике Украины, и за счет развития туристических возможностей столицы и регионов привлекать в Украину ежегодно порядка 30 миллионов иностранных туристов.

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