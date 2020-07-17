Делайте ваши ставки: как будут работать казино в Украине

Пьяных и "нежелательных" к игре не допустят, а за лицензии придется платить десятки и сотни миллионов гривен

Во вторник, 14 июля, Верховная Рада завершила рассмотрение всех поправок к резонансному законопроекту об азартных играх, или об игорном бизнесе (№2285-д), и документ был проголосован. Напомним, оппоненты этого законопроекта в очередной раз применили по отношению к нему тактику "законодательного спама", подав 3,5 тыс. поправок, так что голосование заняло не один день.

Реклама

Сайт "Сегодня" уже рассказывал о первоначальном варианте законопроекта "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр", а также о доработанном. Ко второму чтению текст претерпел еще ряд существенных изменений.

Лотереи и спортивный покер – не азартные игры

В частности, борьба с лудоманией (игровой зависимостью) обозначена как одна из целей государственной политики в сфере азартных игр. Из перечня азартных игр были исключены лотереи. Кроме того, появилось уточнение, какие виды деятельности не считаются азартными играми. Помимо лотерей перечислены творческие конкурсы и спортивные соревнования, бильярд, боулинг и спортивный покер. Также неазартными признана игра на автоматах типа "кран-машина", в которых выигрышем служат не деньги, а какие-то предметы (игрушки, конфеты и т. д.).

В этой версии законопроекта подробнее выписаны правила для интернет-игр. В частности, решено вести отдельный реестр организаторов "офлайн"-казино и онлайн-казино, добавился реестр организаторов игры в покер в интернете.

"Реестр самоограниченных лиц" решили заменить на "Реестр лиц, которым ограничен доступ в игровые заведения и/или участие в азартных играх".

Реклама

Также теперь более подробно выписаны пункты, касающиеся органа госрегулирования в сфере азартных игр и лотерей. Законом предусматривается создать Комиссию по регулированию азартных игр и лотерей, которая будет обладать специальным статусом. Она будет вести реестры, выдавать лицензии, контролировать деятельность игрового бизнеса и решать конфликтные вопросы. Контроль будет осуществляться, в частности, через систему онлайн-мониторинга, к которой должно быть подключено оборудование каждого участника рынка. Кроме того, плановые проверки игрового бизнеса решено проводить не чаще одного раза в год, но не реже одного раза в три года (раньше предлагалось не чаще, чем раз в три года).

В окончательном варианте законопроекта исчезла статья о создании Фонда поддержки медицины, спорта и культуры, который должен был финансироваться за счет процента от продажи лицензий на организацию игровой деятельности.

Получателям субсидий можно запретить играть в казино и на автоматах

Также конкретизированы требования к организаторам азартных игр. Если раньше говорилось только, что руководителями такого предприятия не могут быть чиновники, резиденты других государств, люди с непогашенной судимостью и т. д., то теперь запреты расширены. В частности, указано, что организаторами азартных игр не могут быть банки и другие финучреждения, неприбыльные организации. А на работу в такие фирмы могут приниматься только люди старше 21 года.

Что касается борьбы с лудоманией, то ограничить доступ человека в игровые заведения теперь может не только суд (на срок до трех лет) и сам игрок, написавший заявление о самоограничении, но и близкие родственники игромана. Правда, только при наличии веских оснований. В законе говорится, что игрок может быть ограничен в посещении игровых заведений Комиссией по заявлению членов семьи первой ступени родства или законных представителей, если его расходы на игру превышают личные доходы, если хотя бы один из членов семьи получает субсидии или льготы на ЖКУ, если у игрока есть задолженность по алиментам больше чем за 3 месяца, или если есть другой долг больше 100 прожиточных минимумов.

Также в законе появился запрет на допуск к азартным играм людей в состоянии наркотического или алкогольного опьянения (раньше не должны были пускать людей моложе 21 года, тех, кто попал в Реестр недееспособных лиц). Кроме того, администрации заведения теперь дано право не пускать "лиц, признанных администрацией заведения нежелательными".

Реклама

Ужесточились и требования к верификации игроков. Если раньше просто говорилось, что организатор должен верифицировать игрока при первом посещении на основании оригинала паспорта или других методов верификации, то теперь четко записано, что верификация должна включать документальное подтверждение фамилии, имени и отчества, возраста игрока и проверку в Реестре лиц, которым ограничен доступ в игровые заведения.

Не более пяти "Лас-Вегасов" на всю Украину

В законе появился новый термин – "специальная территориальная игровая зона". Такие зоны могут создаваться по решению Кабмина за пределами населенных пунктов (или жилых районов в населенных пунктах) или на территории, которая требует дополнительного стимулирования ее социально-экономического развития.

"Как показывает практика других стран, открытием рынка игорного бизнеса нужно решить две задачи: максимизировать инвестиции и минимизировать социальные негативные последствия. Эти задачи идеально решаются с помощью локальных географических игровых зон. Они бывают разных типов. Например, в Южной Корее есть практика размещения игровых зон на курортах, в зонах аэропортов. Есть специализированные зоны только для иностранцев, есть смешанные. Можно также размещать такие игровые зоны в экономически депрессивных регионах, чтобы таким образом поднять экономику этих регионов. Например, в России есть несколько таких зон – на Алтае, на Дальнем Востоке. У нас можно было бы создать такие зоны возле Одессы или возле Шацких озер. Или, например, в Черниговской области недалеко от Киева", – говорит экономический эксперт Алексей Кущ.

Законом определено, что на территории Украины может быть создано не более пяти территориальных игральных зон.

Алексей Кущ обращает внимание, что отдельные игровые зоны – намного лучше, чем размещение заведений для азартных игр в городах.

"Одно дело – когда, чтоб поиграть, нужно поехать в игорную зону, там жить. То есть это проезд, это проживание. Человек, который играет на последние деньги, туда не поедет. И он не поедет туда после работы", – объясняет эксперт.

В селах игровых автоматов не будет

Изменились и требования к размещению игровых заведений. Так, теперь указано, что казино можно размещать не только в 5-звездочных отелях с номерным фондом для Киева – 150, для других городов – 100 номеров. Но также на территориях загородных комплексов отдыха площадью не менее 10 тыс. кв. м.

Реклама

Букмекерские пункты теперь разрешено размещать не только в гостиницах 3-5 звезд, но и на ипподромах.

Залы игровых автоматов по-прежнему разрешены только в гостиницах 3-5 звезд, однако теперь добавилось еще одно условие: это должен быть населенный пункт с населением не менее 10 тыс. человек.

Вместе с тем, в последней версии законопроекта полностью исчезло ограничение по количеству игровых автоматов, которые можно устанавливать в Украине. Раньше, напомним, предполагалось, что количество лицензий и количество игровых автоматов должно быть ограничено: один игровой автомат на 1000 человек, а на одну лицензию можно было установить до 25 автоматов.

Четверть миллиарда за одну лицензию

Стоимость лицензий на организацию игровой деятельности "офлайн" осталась прежней: для Киева – 60 тысяч минимальных зарплат, для других городов – 30 тысяч минимальных зарплат. Сумма, скажем прямо, впечатляющая: на сегодняшний день это 283,4 млн и 141,7 млн гривен соответственно. Причем действительна такая лицензия только 5 лет.

А вот проводить азартные игры онлайн значительно дешевле, причем в последней редакции законопроекта плата даже уменьшена – с 12,5 тыс. минимальных зарплат до 6500 (около 30,7 млн грн).

Кроме того, в "офлайне" каждый год нужно будет платить за лицензию на каждый игровой стол. Но эти расценки также снизились. Так, лицензия на стол с кольцом рулетки подешевела с 350 до 175 минимальных зарплат (сейчас это около 827 тыс. грн), плата за игровой стол без рулетки – со 175 до 90 "минималок" (425 тыс. грн). Ежегодная плата за каждый игровой автомат снижена с 12 до 6 минимальных зарплат (сейчас это 28 338 грн).

Но больше всего "подешевела" букмекерская деятельность. Раньше за лицензию предполагалось взимать 120 тыс. минимальных зарплат, теперь – только 30 тыс. (141,7 млн грн). Еще по 30 минимальных зарплат (около 142 тыс. грн) придется отдавать каждый год за лицензию на один букмекерский пункт.

В то же время стоимость лицензии за проведение игровой деятельности только в залах игровых автоматов взлетела сразу в десять раз – с 750 до 7500 минимальных зарплат (около 35,5 млн грн). Плата за лицензию на организацию игр в покер выросла вдвое – с 2500 до 5000 минимальных зарплат (23,6 млн грн).

Лучше, чем ничего, но не вовремя

Эксперты оценивают закон по-разному. Президент Украинской ассоциации игровой индустрии (УАИИ) Ирина Сергиенко считает, что принятие закона – шаг вперед по сравнению с той ситуацией, которая сложилась на сегодняшний день.

"То, что этот закон приняли, уже хорошо, по сравнению с тем болотом, в котором находился игорный бизнес до сих пор. После первого чтения мы подавали предложения к нему, и часть из них были учтены, хотя не все, и даже не скажу, что большинство. По нашему мнению, законопроект по-прежнему не идеален. В нем есть определенные технические недочеты, которые могут проявиться на этапе реализации и существенно усложнить этот процесс. Например, могут возникнуть сложности с регулирующим органом. Если бы функции регулятора рынка были возложены на один из существующих органов государственной власти, например на Минфин, то, по нашему мнению, процесс перезапуска рынка мог бы быть проще и быстрее. Но в большинстве стран легализация проходила в несколько этапов. И, как правило, на первом этапе почти все страны допускали определенные ошибки, наступали на одни и те же грабли. Поэтому следует ожидать, что и у нас будет определенный апробационный период, после чего мы, очевидно, столкнемся с необходимостью корректировать закон. Кроме того, бизнес до сих пор не понимает, какой будет окончательная фискальная нагрузка. Это можно будет оценить лишь после того, как соответствующие изменения будут внесены в Налоговый кодекс. Так что тот законопроект будет не менее важен для игорного рынка", – говорит Ирина Сергиенко.

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко убежден, что больше внимания нужно было уделить играм онлайн, которые сегодня стали более популярны, чем, скажем, игровые автоматы.

"Этот закон приняли с опозданием на 10 лет. Мир уже поменялся, а они приняли закон, который нужно было принимать еще тогда. Поэтому он работать вообще не будет. Сейчас автоматы – давно прошедшее время. Большинство тех, кто играют, играют в интернете. Казино в основном ушли в интернет, а закон там реально ничего не меняет. Поэтому, думаю, казино-отелей будет открываться очень и очень мало. Инвестиций в это не будет. И этот закон не будет иметь ни экономического, ни социального эффекта", – полагает Александр Охрименко.

Алексей Кущ также считает, что значительного экономического эффекта этот закон не принесет.

"Основные инвестиции и основные доходы в бюджет идут не от продажи лицензий, а от сопутствующих инвестиций. Т. е. когда инвестор не просто открывает казино, а строит для этого гостиницу, рестораны, офисные центры. Одна игровая зона – это примерно 2 тысячи рабочих мест, и в течение года доход мог бы составлять около миллиарда долларов. Я считаю, что такие сложные рынки, как рынок земли, рынок игорного бизнеса, которые потенциально действительно могут приносить огромные инвестиции и доходы в бюджет, нужно открывать, прежде всего, тогда, когда складывается благоприятная внешняя и внутренняя экономическая конъюнктура. В период кризиса это не ко времени. С одной стороны, не пойдут инвестиции. А с другой – у обнищавшего населения игромания может только усилиться и многократно увеличить социальную токсичность этого бизнеса. Второй момент – очень важно правильно разработать концепцию. Нужно понимать, что этот рынок не терпит кустарщины. Сюда нужно привлекать системных инвесторов. А для этого нужно ответить на главный вопрос: в чем наше конкурентное преимущество? То есть, грубо говоря, почему люди будут приезжать играть в Украину, а не в соседнюю Грузию? Нужно было собрать несколько конференций, на которые пригласить серьезных западных игроков. Презентовать свой пакет налоговых и инвестиционных стимулов и пакет защиты прав инвесторов. А потенциальные инвесторы должны были сказать, в чем они видят конкурентное преимущество Украины, какую модель рынка они хотят получить. И уже после этого разрабатывать законопроект", – говорит Алексей Кущ.

Ирина Сергиенко также считает, что в ближайшее время рассчитывать стоит, в основном, на украинский бизнес.

"Думаю, что на первых порах иностранные инвесторы если и будут смотреть в сторону Украины, то очень осторожно. Однако можно говорить о том, что на первом этапе, скорее всего, частично выйдет из тени крупный украинский бизнес, который до этого работал в оффшорных зонах или в полусером режиме. Возможно, придут одна-две крупных иностранных компании, которые могут себе позволить конкурировать в такой ситуации. Но говорить о тотальном и быстром оживлении рынка, скорее всего, пока не приходится", – считает Ирина Сергиенко.

Подробнее о легализации игрального бизнеса смотрите в сюжете:

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама