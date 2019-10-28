Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,17
27,96

В Украине проверяют меньше 1% малого бизнеса

28 октября, 13:56

Проводить проверки имеют право полтора десятка государственных органов

/ Фото: Pixabay

На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о двухлетнем моратории на проверки физических лиц – предпринимателей (ФЛП, укр. – ФОП) всех категорий, кроме "рисковых". Такой мораторий поможет удержать уровень проверок ФЛП на уровне 0,3%, как это и было в предыдущие годы.

Как подсчитала платформа для работы с открытыми данными "Опендатабот", за 2019 год Государственная фискальная служба (ГФС) провела 5 442 проверки ФЛП. Это всего 0,3% от общего количества предпринимателей.

Однако проверять ФЛП могут не только фискалы, но и полтора десятка других органов. Например, Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям – с начала 2019 года провела 24 тысячи проверок ФЛП, Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов – 19 226 проверок, Государственная служба Украины по вопросам труда – 2 663 проверок.

Реклама

Кроме того, в сентябре Верховная Рада приняла закон о регистраторах расчетных операций в смартфоне и соответствующие изменения в Налоговый кодекс. Этот закон позволяет потребителю получить 100% стоимости приобретенных товаров, если продавец не выдал чек или если чек в электронной форме не был передано контролирующим органам.

В тренде
Как накопить на пенсию: эксперты дали советы украинцам

"Продавцу же грозит существенный штраф. Последствиями вступления в силу закона о РРО могли стать резкий скачок цен, массовое закрытие малого и среднего бизнеса, рост безработицы. Публично поддержав новый закон, президент все же выступил с инициативой моратория на проверки", – отмечают эксперты "Опендатабот".

Ранее в ходе пресс-марафона президент Владимир Зеленский сказал, что изменения налогового законодательства относительно физлиц-предпринимателей (ФЛП, укр. – ФОП) помогут устранить схемы по уклонению от налогов.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

налоговая РРО ФОП ФЛП фискалы проверки бизнеса

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Укрсоцбанк лишился лицензии: что произошло
Укрсоцбанк лишился лицензии: что произошлоФинансы
Пиратским сайтам в Украине отключили плеер: что произошло
Пиратским сайтам в Украине отключили плеер: что произошлоБизнес
Работа после 50: эксперты рассказали, какие навыки нужны соискателям в возрасте
Работа после 50: эксперты рассказали, какие навыки нужны соискателям в возрастеБизнес
Курортный сезон на Азовском море стал самым удачным за пять лет
Курортный сезон на Азовском море стал самым удачным за пять летБизнес
Зеленский инициировал
Зеленский инициировал "Форум единства"Бизнес
Всеми доступными методами: в
Всеми доступными методами: в "Слуге народа" рассказали о борьбе с контрабандойБизнес

Новости партнеров

Loading...
загрузка...