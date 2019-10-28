В Украине проверяют меньше 1% малого бизнеса

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На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о двухлетнем моратории на проверки физических лиц – предпринимателей (ФЛП, укр. – ФОП) всех категорий, кроме "рисковых". Такой мораторий поможет удержать уровень проверок ФЛП на уровне 0,3%, как это и было в предыдущие годы.

Как подсчитала платформа для работы с открытыми данными "Опендатабот", за 2019 год Государственная фискальная служба (ГФС) провела 5 442 проверки ФЛП. Это всего 0,3% от общего количества предпринимателей.

Однако проверять ФЛП могут не только фискалы, но и полтора десятка других органов. Например, Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям – с начала 2019 года провела 24 тысячи проверок ФЛП, Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов – 19 226 проверок, Государственная служба Украины по вопросам труда – 2 663 проверок.

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Кроме того, в сентябре Верховная Рада приняла закон о регистраторах расчетных операций в смартфоне и соответствующие изменения в Налоговый кодекс. Этот закон позволяет потребителю получить 100% стоимости приобретенных товаров, если продавец не выдал чек или если чек в электронной форме не был передано контролирующим органам.

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"Продавцу же грозит существенный штраф. Последствиями вступления в силу закона о РРО могли стать резкий скачок цен, массовое закрытие малого и среднего бизнеса, рост безработицы. Публично поддержав новый закон, президент все же выступил с инициативой моратория на проверки", – отмечают эксперты "Опендатабот".

Ранее в ходе пресс-марафона президент Владимир Зеленский сказал, что изменения налогового законодательства относительно физлиц-предпринимателей (ФЛП, укр. – ФОП) помогут устранить схемы по уклонению от налогов.

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