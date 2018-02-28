В Украине разрабатывают налоговые изменения

Кабинет министров Украины разрабатывает законопроект, предусматривающий введение регрессивной шкалы уплаты Единого социального взноса (ЕСВ). Об этом заявил министр социальной политики Андрей Рева.

Принятие этого законопроекта позволит увеличить поступления Пенсионного фонда без увеличения ставки ЕСВ, уточнил чиновник. При этом, по его словам, детенизация экономики уже позволила в 2017 году увеличить поступления в Пенсионный фонд на 40%.

"Речь идет о введении регрессивной шкалы уплаты ЕСВ на всю сумму полученной зарплаты. Сумма (с которой взимается ЕСВ, – Ред.) будет расти, но процент снижаться", – сказал Рева.

На данный момент предельная сумма, с которой взимается единый соцвзнос по ставке 22%, ограничена 15 минимальными зарплатами – 55,8 тыс. гривен.

"После введения регрессивной шкалы уплаты ЕСВ без ограничения суммы зарплаты бюджет Пенсионного фонда дополнительно получит 5 миллиардов гривен", – сказал Рева.

По словам министра, это нововведение коснется 60 тыс. человек, получающих высокие зарплаты.

Как известно, с 1 января 2017 года ФЛП второй и третьей группы вынуждены платить единый социальный взнос (ЕСВ), даже если не имеют дохода. При этом ЕСВ с 1 января 2017 года вырос до 704 грн в связи с повышением минимальной зарплаты в Украине до 3 200 грн. Поэтому "спящие" ФЛП стали невыгодны, и украинцы начали их массово ликвидировать. Впрочем, по итогам 2017 года в Украине были зарегистрированы 242 тысячи физлиц-предпринимателей.