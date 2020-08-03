В Украине разрешили выдавать виртуальные чеки: что изменилось

С 1 августа в Украине запустили приложение для программных регистраторов расчетных операций (ПРРО), которые позволяют бизнесу отказаться от обычного кассового оборудования и перейти на "подручные средства". При этом предприниматели, которые начали использовать "кассовые аппаратов в смартфоне" могут не выдавать покупателям обычные чеки, а отправлять их по электронной почте.

"Расчет будет происходит точно так же, как и при использовании стандартного РРО. Только чек может выдаваться не с фискального устройства, а даже с простого принтера. Или даже в электронном виде. Каким образом продавец сможет получать доступ к почте клиента – будет зависеть от системы кассового учета, от программного комплекса, который используется в магазине или кафе. Например, если клиент участвует в каких-то программах лояльности, у магазина или кафе, скорее всего, уже имеется его электронная почта, и на эту почту ему могут отправить чек. Также есть возможность на обычном чеке формировать QR-код, который клиент может отсканировать и проверить, зарегистрирован этот чек в налоговой или нет", – рассказал сайту "Сегодня" СЕО компании SkyService POS Николай Дубовик.

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Впрочем, до конца все технологии еще непонятны. В частности, потому, что до сих пор не изданы многие нормативные документы, которые нужны для запуска новации.

"После запуска программных РРО продавцам больше не обязательно будет печатать бумажный чек. Можно просто показать QR-код или отправить SMS или на почту данные по чеку, чтобы потом гость мог по нему найти информацию на сайте налоговой. Однако до сих пор в налоговой не разъяснили, как правильно по закону отправлять электронный чек клиенту, у которого нет ни смартфона, ни планшета", – уточнил CEO и соучредитель компании по автоматизации кафе, ресторанов и магазинов Poster Родион Ерошек.

Подробнее читайте на сайте "Сегодня" в материале "Касса не обязательна и чек с помощью SMS: в украинских магазинах ввели революционные новшества".

Как сообщалось, украинский бизнес, согласно законам о е-чеках и кешбэке, сможет использовать смартфоны и другие гаджеты вместо кассовых аппаратов. Программное обеспечение для таких гаджетов должно предоставляться и обслуживаться бесплатно.

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Ранее новости "Сегодня" также разбирались в вопросе налоговых новаций, которые ждут украинцев:

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