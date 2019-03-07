В Украине развивается производство комбайнов для шахт
В прошлом году шахтеры ДТЭК Энерго с этими комбайнами добыли рекордное количество угля
В Украине производят специальную технику – комбайны для шахтеров. Это машины, работающие под землей, а не те, которые мы привыкли видеть на полях. Полторы сотни шахт и карьеров в разных странах мира оборудованы нашим, украинскими комбайнами.
Комбайны производят харьковские машиностроители. Это развитие двух отраслей угольной и машиностроения и всей экономики страны. Горняки добывают больше отечественного угля, Украина меньше закупает импортного.
"Это важно с точки зрения энергобезопасности нашей страны. Новые машины – это воплощение лучших идей наших украинских Машиностроителей, Которые позволяют сделать труд шахтера более безопасным, более комфортным, более эффективным", – говорит Александр Дятлов, директор по производству и техническому развитию Corum Group.
Сейчас горная техника заводов Корум работает в Беларуси, Казахстане, Польше, Эстонии.
В Украине в прошлом году шахтеры ДТЭК Энерго с этими комбайнами добыли рекордное количество угля – более двадцати четырех миллионов тонн.
Ранее сообщалось, что ДТЭК инвестировал в добычу угля 3,3 миллиарда долларов.
Напомним, ДТЭК Энерго заплатил налогов в три раза больше, чем получил прибыль.
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