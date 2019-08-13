В Украине резко выросли зарплаты топ-менеджеров

/ Фото: Александр Яремчук, Сегодня

В Украине средняя зарплата составляет 10 239 гривен, то есть около пяти тысяч долларов в год. Но этот уровень не сравним с окладами топ-менеджеров. Их оклады за последние четыре года выросли на 36−80% в зависимости от отрасли. Средний рост зарплат руководителей составил 15%. Об этом сообщает "НВ Бизнес".

Так, с 2015 года на 80 % выросли годовые оклады гендиректоров в сфере производства товаров народного потребления (FMCG): с 40 тысяч до 72 тысяч долларов.

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Топы банков стали получать в среднем на 62 % больше: вместо 51 тысячи – 82,6 тысячи долларов в год. Гендиректоры в торговой рознице по итогам 12 месяцев получают не 37 тысяч, а чуть более 53 тысяч долларов (+44 %). На 36 % выросли годовые оклады руководителей в сфере производства – с 44 тысяч до 60 тысяч долларов.

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Ранее новости "Сегодня" разбирались в том, на что тратит доходы украинская семья. Оказалось, что в селах тратят меньше на мясо и спиртное. Эксперты отмечают, что многие продукты у нас стоят уже как в соседней Польше при зарплатах в разы меньше.

Также мы узнали, где самые высокие средние зарплаты в стране:

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