В Украине смягчили правила работы рынков в условиях карантина

В Украине с 8 июня смягчили противоэпидемические нормы работы рынков в условиях карантина, введенного из-за пандемии коронавируса COVID-19.
Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.
По словам Ляшко ключевыми правилами работы являются:
- Допуск работников на рынок после термоскрининга;
- На входе на рынке должны быть оборудованы места для обработки рук антисептиками;
- 1 посетитель на 10 квадратных метров площади рынка;
- Допуск на рынок только в защитной маске;
- Проведение дезинфекции поверхностей;
- Информация о профилактике COVID-19 должна быть размещена на видных местах.
"Смягчение не означает отмены. Без соблюдения этих правил, выход из карантина может затянуться. Видите нарушения на рынке – информируйте Госпродпотребслужбу", - написал Ляшко на своей страничке в Facebook.
Напомним, что столичные рынки начали возобновлять работу с 1 мая с разрешения Кабмина.
Как известно, ранее Кабмин представил план выхода Украины из карантина, который предусматривает пять этапов. С 11 мая в Украине введен первый этап послаблений. С 22 мая может быть введен второй. При этом по всему миру, включая Украину, власти пытаются поддержать бизнес, который страдает от ограничительных мер:
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