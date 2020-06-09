В Украине смягчили правила работы рынков в условиях карантина

По словам Ляшко, без соблюдения этих правил, выход из карантина может затянуться

В Украине с 8 июня смягчили противоэпидемические нормы работы рынков в условиях карантина, введенного из-за пандемии коронавируса COVID-19.

Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

По словам Ляшко ключевыми правилами работы являются:

Допуск работников на рынок после термоскрининга;

На входе на рынке должны быть оборудованы места для обработки рук антисептиками;

1 посетитель на 10 квадратных метров площади рынка;

Допуск на рынок только в защитной маске;

Проведение дезинфекции поверхностей;

Информация о профилактике COVID-19 должна быть размещена на видных местах.

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"Смягчение не означает отмены. Без соблюдения этих правил, выход из карантина может затянуться. Видите нарушения на рынке – информируйте Госпродпотребслужбу", - написал Ляшко на своей страничке в Facebook.

Напомним, что столичные рынки начали возобновлять работу с 1 мая с разрешения Кабмина.

Как известно, ранее Кабмин представил план выхода Украины из карантина, который предусматривает пять этапов. С 11 мая в Украине введен первый этап послаблений. С 22 мая может быть введен второй. При этом по всему миру, включая Украину, власти пытаются поддержать бизнес, который страдает от ограничительных мер:

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