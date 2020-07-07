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В Украине стало больше работы: кого ищет бизнес в карантин

7 июля, 09:32

Ксения Капустинская , Анастасия Ищенко

Меньше всего бизнесу нужны юристы и дизайнеры

Карантин в Украине продолжается уже почти четыре месяца. Из-за карантина и кризиса многие остались без работы, но уже с мая ограничения начали понемногу снимать и жизнь постепенно возвращается в привычное русло. В частности, на сайтах по трудоустройству снова растет количество вакансий.

"С апреля по май количество вакансий выросло во всех сферах, представленных на OLX Работа. При этом похожая тенденция наблюдается, если сравнить май с "докарантинным" февралем, практически во всех категориях предложений стало больше, в некоторых — даже в два или в три раза: в сферах сервиса и быта (+156%) и охраны (+219%)", — отмечают в компании OLX.

"С наступлением карантина, в марте-апреле, работодатели стали больше размещать вакансий, связанных с работой в сфере транспорта и логистики, а также строительства и архитектуры. В период адаптивного карантина (май-июнь) в списке отраслей с наибольшим количеством вакансий были управление персоналом и информационные технологии, а также вакансии сферы транспорта и логистики", — рассказали эксперты рекрутингового портала Jooble.

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Читайте также: Появляются "живые" деньги: как растут зарплаты украинцев с ослаблением карантина

С января по июнь включительно наименьшее количество вакансий на рекрутинговом портале размещали в сфере юриспруденции, охраны, дизайна, а также СМИ и полиграфии. В докарантинный период и период адаптивного карантина в списке наименее популярных сфер для размещения вакансий были бухгалтерский учет, аудит, консалтинг, а в марте-апреле меньше всего искали персонал компании из сферы недвижимости.

Соискатели же чаще интересовались вакансиями в оптово-розничной торговле, транспорте, логистике, производстве, строительстве, а также таком направлении, как бухгалтерский учет, аудит и консалтинг.

Подробнее читайте на сайте "Сегодня" в материале "Водители, продавцы и няни снова нужны: как ослабление карантина повлияло на вакансии и зарплаты".

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О том, почему в стране растет уровень безработицы и как найти новую работу, смотрите в сюжете "Сегодня":

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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работа вакансии карантин трудоустройство работодатели

Источник: Сегодня

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