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В Украине стало хуже с работой и зарплатами – НБУ

31 июля, 10:36

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Бизнес осторожничает из-за риска новой волны коронавируса

За время карантина уровень безработицы в Украине вырос, а рост зарплат практически остановился. И, несмотря на постепенное восстановление экономики, ситуация на рынке труда будет приходить в норму медленно – бизнес остается осторожным из-за риска второй пандемии. К таким выводам пришел Национальный банк Украины (НБУ) в инфляционном отчете.

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"Основным фактором уменьшения спроса на рабочую силу были карантинные запреты на деятельность отдельных секторов и, соответственно, спад экономики. В то же время на фоне объявления плана смягчения карантинных мероприятий в середине мая спрос на рабочую силу начал постепенно восстанавливаться", - отметили в НБУ.

По данным Нацбанка, интерес к поиску работы восстановился не только на внутреннем рынке труда, но и за рубежом, чему способствовало частичное открытие границ.

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В то же время рост реальных зарплат в Украине возобновится уже в следующем году, прогнозируют в НБУ.

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"Ожидаемо сократились прибыль и смешанный доход и оплата труда работников малых предприятий из-за ухудшения их финансового состояния. Кроме того, оплата труда из-за рубежа сократилось из-за возвращения части мигрантов в Украину и ограничения осуществления новых выездов за границу. Снижение отдельных видов доходов частично компенсировалось расширением социальной поддержки", - резюмировали в Нацбанке.

Напомним, ранее новости "Сегодня" разбирались, как Кабмин спасает украинцев от безработицы и поможет ли это:

Коронавирус и карантин: в Украине господствует безработица?

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Источник: Сегодня

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