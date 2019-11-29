В Украине стартовала "черная пятница"

/ Фото: Анастасия Искрицкая, Сегодня

Сегодня в полночь, 29 ноября, в Украине и мире началась "черная пятница"- пожалуй, самая масштабная (или, по крайней мере, самая разрекламированная) распродажа года. В этот раз многие магазины в Украине решили растянуть "черную пятницу" во времени.

Например, ряд интернет-магазинов начали распродажу с 00:00 29 ноября. Да и некоторые крупные торговые центры тоже решили устроить "ночь распродаж" накануне "черной пятницы", а завершить работу планируют через 24 часа, тоже к полуночи или даже позже.

Хотя на родине "черных пятниц", в США, массовые распродажи в последнюю пятницу ноября проводятся уже более полувека, в Украине этот маркетинговый ход переняли всего несколько лет назад. Считается, что официально у нас в стране "черные пятницы" проводятся с 2013 года. Хотя тогда это были редкие скидочные акции отдельных магазинов. Массовыми же распродажи в последнюю пятницу ноября стали всего пару лет назад.

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Тем не менее прирост продаж в "черную пятницу" в Украине уже гораздо более впечатляющий, чем даже в США. Там в последние годы суммы выручки в этот день увеличиваются примерно на 20-25%. В Украине же – на 50-66%.

Подробнее об украинских особенностях "черной пятницы" узнавайте в специальном материале сайта "Сегодня" – "Черная пятница" по-украински: теперь мы опережаем даже американцев.

А о том, настоящие ли скидки предлагают украинцам в "черную пятницу" в 2019 году, читайте на сайте "Сегодня" –"Черная пятница" начинается в полночь: не спешите выходить из дома.

Ранее мы также рассказывали о секретах удачных покупок в "черную пятницу":

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