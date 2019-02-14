В Украине участились случаи "воровства" услуг

Люди сбегают из парикмахерских и автозаправок, не заплатив, и воруют сдачу в маршрутках

Фото: Е. Кравс.

В Украине участились случаи "воровства" услуг Игорь Серов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/303/4e6/5c63034e69e48.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/303/4e6/5c63034e69e48.png 2019-02-14T07:00:00+02:00 Бизнес Люди сбегают из парикмахерских и автозаправок, не заплатив, и воруют сдачу в маршрутках

В Украине стали чаще воровать... услуги! В некоторых парикмахерских и салонах красоты столицы появились объявления такого содержания: "Уважаемые клиенты! В связи с тем, что участились случаи неоплаты услуг клиентами, в нашей парикмахерской берется предоплата. С уважением, администрация". Также администрация таких заведений сообщает, что в помещении ведется не только видеонаблюдение, но и аудиозапись.

Как выяснила "Сегодня", у представителей этого бизнеса за последнее время появилось немало оснований для такой подстраховки. Например, недавно в Харькове женщина пришла в парикмахерскую на покраску волос. После того как мастер покрасила ее волосы и оставила клиентку, чтобы краска впиталась, женщина попросту сбежала. Как уточняют в парикмахерской, женщина прихватила с собой даже полотенце, которое было у нее на голове. После этого администрация парикмахерской в соцсетях разместила скриншоты с камер видеонаблюдения. Эксперты бьюти-индустрии подтвердили "Сегодня", что за последние годы такого "воровства" стало больше.

"Украина сейчас переживает такой же этап, какой пережила Америка лет 60 тому назад, — рассказал нам соучредитель "Комитета стандартов салонов красоты" Алексей Антонюк. — Когда клиенты заказывают достаточно дорогостоящую услугу и ближе к завершению устраивают скандал. Мотивируют тем, что мастер испортил волосы, покрасил не в такой цвет, как было заказано, разворачиваются и уходят. Таких проходимцев у нас, к сожалению, становится больше. Если ранее за год подобных клиентов было с десяток, сейчас раза в три больше".

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Но украинцы воруют не только стрижки, но и еду в кафе, и заправку автомобиля, а некоторые умудряются украсть чужую плату за проезд в маршрутках. Например, луцкие рестораторы говорят, что в городе появилась компания молодежи, которая пообедала на 700 грн в одном из кафе, но скрылась, не заплатив.

"В полицию руководство кафе не обращалось, но фотографии едоков-воров опубликовали в соцсети, чтобы другие были начеку. Но бывало и так, что после публикации фото горе-клиенты приносили деньги и просили удалить информацию из интернета", — рассказали нам в пресс-службе полиции Волынской области.

А спикер полиции Винницкой области Анна Олийнык говорит, что совсем недавно полиция задержала водителя, который приехал на АЗС, попросил залить ему 70 литров и сделал вид, что идет к кассе, но внезапно скрылся на своем авто. Также, как мы выяснили, дельцы воруют не только услуги, но, и, например, деньги, которые передаются водителю или от водителя пассажирам в салонах маршруток. Например, в столичных маршрутках №205 развешены объявления с предупреждениями, что водитель не несет ответственности за деньги, которые не переданы лично в руки. В полиции все описанные выше случаи трактуют как мошенничество и в зависимости от нанесенного ущерба за это могут наказать тремя годами тюрьмы.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в украинских городах-миллионниках – настоящее засилье карманников. Так, в киевском подземном переходе девушку обворовали за 30 секунд. Из ее рюкзака вытащили все ценности (деньги, карточки, паспорт, кошелек), а она этого даже не почувствовала.

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АВТОР: Игорь Серов Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.