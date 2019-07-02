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В Украине ухудшился инвестиционный климат: итоги опроса

2 июля, 16:06

Бизнесмены перечислили позитивные и отрицательные моменты за шесть месяцев

Фото: Pixabay

Показатель индекса инвестиционной привлекательности Украины по итогам первой половины 2019 года составил 2,85 балла из пяти возможных, снизившись до уровня 2016 года. Об этом 2 июля сообщает Европейская Бизнес Ассоциация (ЕБА) со ссылкой на результаты опроса.

Показатель, который измеряется дважды в год, в предыдущем периоде был на уровне 3,07 балла и демонстрировал нейтральное отношение инвесторов к бизнес-климату страны.

"Результаты опроса указывают на ощутимое ухудшение настроений бизнеса. Так, во время прошлой волны опроса количество недовольных инвестиционным климатом составляло 40%, сейчас их число возросло до 57%. Процент удовлетворенных текущим состоянием также уменьшился, сейчас только 19% топ-менеджеров считают бизнес-среду благоприятной, но в конце 2018 года таких было 25%", – говорится в сообщении.

По итогам января-июня бизнесмены отметили такие позитивные моменты:

В ЕБА добавили, что среди топ-проблем инвесторы традиционно отметили высокий уровень коррупции (83% респондентов критически недовольны положением дел), недоверие к судебной системе (77%), а также отсутствие земельной реформы и теневую экономику (по 66%).

Ассоциация опубликовала инфографику, на которых указываются индексы инвестиционной привлекательности с 2009 года. За последние полгода показатель опустился в отрицательную плоскость, хотя до этого четыре полугодия был в нейтральной. При этом в позитивной плоскости индекс не находился ни разу за период исследования.

Инфографика: ЕБА
Инфографика: ЕБА

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что в Киеве состоялся форум, на котором обсуждали, как развивать малый и средний бизнес и привлекать в него инвестиции.


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Тег бизнес, инвестиции, опрос, Европейская Бизнес Ассоциация, МВФ

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