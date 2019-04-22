Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Новости Сегодня
Сделать стартовой
26,85
30,21
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Бизнес новости

В Украине упростили регистрацию кассовых аппаратов

Сегодня, 14:56

Заявление можно подать как в бумажном, так и в электронном виде

Фото: Анастасия Искрицкая, Сегодня

В Украине уже разрешили использовать гаджеты вместо кассовых аппаратов, а отныне и сама регистрация "кассовой аппаратуры" будет осуществляться по упрощенной процедуре. Об этом сообщило Министерство финансов Украины, чей указ №64 об утверждении порядка ведения реестра экземпляров регистраторов расчетных операций (реестр экземпляров РРО) и реестра центров сервисного обслуживания регистраторов расчетных операций (реестр ЦСО) вступил в силу.

Так, чтобы получить свидетельство, теперь необходимо отправить заявление на регистрацию, которое можно подать в электронной форме без приложений.

"Все процедуры осуществляются в электронной форме. По желанию субъекты хозяйствования могут подать заявление о регистрации РРО в бумажной форме и получить регистрационное удостоверение в бумажной форме", - отметили в Минфине.

Читайте также

Регистрация РРО будет осуществляться в следующем порядке:

  • производитель РРО включает ЦСО в реестр ЦСО;
  • производитель РРО включая экземпляр РРО в реестр экземпляров РРО;
  • ЦСО направляет электронное сообщение о заключенном договоре с владельцем РРО в контролирующий орган по месту регистрации РРО;
  • субъект хозяйствования – владелец РРО подает заявление о регистрации РРО;
  • ГФС направляет в ЦСО справку о резервировании фискального номера (действительна три дня);
  • ЦСО вводит РРО в эксплуатацию и направляет в контролирующий орган, где проводится регистрация РРО, акт ввода в эксплуатацию и справку о опломбирования РРО;
  • ГФС выдает регистрационное удостоверение.

Напомним, ранее эксперты рассказали "Сегодня", что даст бизнесу замена РРО смарт-девайсами.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег кассовый аппарат, Минфин, РРО, кассовые аппараты

Вы сейчас просматриваете новость " В Украине упростили регистрацию кассовых аппаратов". Другие Бизнес новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Расчетные операции по-новому: в Украине проведут эксперимент

27 марта, 21:27

Минфин утвердил перечень из восьми проектов новых РРО

Зарплату выше 50 тысяч гривен в Украине разрешат платить наличкой

6 сентября 2018, 12:08

Изменение правил наличных расчетов также коснется предприятий и финучреждений

Замена касс на смартфоны: выяснилось, кто больше всего выиграет от нового проекта

31 августа 2018, 11:31

В бизнес-ассоциации рассчитывают на успешное внедрение инициативы фискалов

"Есть риск для потребителей": в Раде удивились идее заменить кассовые аппараты на смартфоны

30 августа 2018, 13:10

Глава налогового комитета Нина Южанина говорит, что фискалы не советовались с рабочей группой

В команде Зеленского ответили на поздравление Януковича

Стало известно о доходах и имуществе Зеленского

Как создать эффект дорогого ремонта за небольшие деньги

Украинский Т-64БВ оказался лучше российского Т-72Б3 - СМИ

Китайцы вовсю скупают б/у устройства

На картине Леонардо да Винчи обнаружили тайное послание

Екатерина Кухар тайно вышла замуж (фото)

5 опасных продуктов, которые нельзя покупать на рынках

Государство обманывает пенсионеров: эксперт раскрыла детали

Добкин рассказал о позоре экс-президента Украины

Теперь ловить рыбу можно сколько угодно

Бинокль с 60-кратным увеличением. Охотничий нож в подарок

Что ждет украинцев в мае: кого лишат субсидий и кому начислят пеню

Вчера, 07:38

В деньгах могут отказать за большой дом, дорогие покупки и проблемы с ЕСВ

Тарифы на газ: почему вокруг снижения цены идут споры

20 апреля, 07:51

Эксперты предупреждают: дискуссии о постановлениях не решают основных "газовых" проблем Украины

Дожди, грозы и потепление: прогноз погоды в Украине на неделю

20 апреля, 07:37

В понедельник, 22 апреля в западных областях ожидаются осадки

Боец "Штурм": Парни умирали у меня на руках, теперь я ненавижу Путина и его сторонников (укр.)

20 апреля, 07:07

Владимир Правосудов воевал на Донбассе и создал немало фильмов о том, как украинцы боролись за свою свободу

Зеленский сделал подстрекательское заявление для стран СССР

Завидные невесты: как выглядят любимые женщины богатейших мужчин

Им 50+, а кто даст? Бабушки Инстаграма