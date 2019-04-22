В Украине упростили регистрацию кассовых аппаратов

Заявление можно подать как в бумажном, так и в электронном виде

Фото: Анастасия Искрицкая, Сегодня

В Украине уже разрешили использовать гаджеты вместо кассовых аппаратов, а отныне и сама регистрация "кассовой аппаратуры" будет осуществляться по упрощенной процедуре. Об этом сообщило Министерство финансов Украины, чей указ №64 об утверждении порядка ведения реестра экземпляров регистраторов расчетных операций (реестр экземпляров РРО) и реестра центров сервисного обслуживания регистраторов расчетных операций (реестр ЦСО) вступил в силу.

Так, чтобы получить свидетельство, теперь необходимо отправить заявление на регистрацию, которое можно подать в электронной форме без приложений.

"Все процедуры осуществляются в электронной форме. По желанию субъекты хозяйствования могут подать заявление о регистрации РРО в бумажной форме и получить регистрационное удостоверение в бумажной форме", - отметили в Минфине.

Регистрация РРО будет осуществляться в следующем порядке:

производитель РРО включает ЦСО в реестр ЦСО;

производитель РРО включая экземпляр РРО в реестр экземпляров РРО;

ЦСО направляет электронное сообщение о заключенном договоре с владельцем РРО в контролирующий орган по месту регистрации РРО;

субъект хозяйствования – владелец РРО подает заявление о регистрации РРО;

ГФС направляет в ЦСО справку о резервировании фискального номера (действительна три дня);

ЦСО вводит РРО в эксплуатацию и направляет в контролирующий орган, где проводится регистрация РРО, акт ввода в эксплуатацию и справку о опломбирования РРО;

ГФС выдает регистрационное удостоверение.

Напомним, ранее эксперты рассказали "Сегодня", что даст бизнесу замена РРО смарт-девайсами.

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