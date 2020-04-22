В Украине установили "карантинный" размер пособия по частичной безработице

Помощь будут выплачивать во время сокращения деятельности

Правительство установило размер пособия по частичной безработице на период карантина. Оно составит две трети оклада, но не более минимальной зарплаты (4173 грн). Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

"Правительство установило пособие по частичной безработице на период карантина в размере двух третей оклада, но не более минимальной зарплаты", - написал Гончаренко в своем Telegram-канале.

В случае вынужденного сокращения из-за карантина помощь оказывается территориальными органами Центра занятости, а в других случаях – работодателем (кроме лиц, работающих по совместительству).

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"Сумма предоставляется на срок сокращения деятельности плюс 30 дней после завершения карантина. Работодатель может обратиться за получением средств для выплат в случае уплаты единого взноса в течение шести месяцев, предшествующих дате сокращения деятельности. Работодатель не может расторгать трудовой договор с работником, которому выплачивалось пособие в течение периода, равного периода выплаты", - добавил Гончаренко.

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Напомним, по данным Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, по состоянию на 16 апреля количество безработных в Украине выросло до 400,9 тыс. человек, что на 27% больше по сравнению с аналогичной датой прошлого года. Эта оценка существенно отличается от данных Торгово-промышленной палаты Украины. Там считают, что в Украине без работы оказались 2,5-2,8 млн украинцев.

При этом премьер-министр Денис Шмыгаль ранее заявил, что с начала карантина количество обращений украинцев в центры занятости выросло в 10 раз. В то же время, как в карантин продержаться бизнесу, чтобы не пришлось полностью закрываться, советуют эксперты:

А о том, как украинцы относятся к инициативе закрытия крупных предприятий и заводов на время карантина, узнавайте в результатах Всеукраинского опроса на сайте "Сегодня". Это совместный проект Медиа Группы Украина и исследовательской компании Gradus Research "Градус здоровья Украины. Обратная связь".

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