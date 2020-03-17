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"Не кашляем": украинцы начали зарабатывать на коронавирусе

17 марта, 08:07

Игорь Серов

Люди предлагают за деньги ходить по магазинам и аптекам

Для некоторых украинцев карантин из-за коронавируса стал дополнительным поводом и подзаработать, и по-новому прорекламировать свои услуги. За последних два дня на сайтах бесплатных объявлений появились десятки предложений с упоминанием COVID-19. Одним из самых актуальных оказалось предложение жителя Черкасс за определенную плату ходить за покупками в продуктовый магазин, покупать заказчику лекарства и совершать другие поручения также за деньги.

"У меня во время карантина появилось свободное время, поэтому решил не тратить его зря. Решил подработать, поэтому готов за 100 гривен отправиться в магазин или аптеку за покупками. Я не боюсь коронавируса, но к вам готов приходить в маске", – рассказал нам автор объявления, житель Черкасс Александр.

А вот, например, одна из бригад строителей в Киеве свои услуги прорекламировала так:

"Бригада строителей, не кашляем, температура 36,6, без коронавируса. Делаем ремонты квартир. Вам не нужно в эти дни никуда ездить, мы доставляем все сами".

Впрочем, эта бригада опубликовала свое объявление за несколько часов до того, как власти многих городов ограничили работу многих магазинов, в том числе и строительных.

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Клининговые компании, делающие обычную уборку в квартирах и офисах, теперь предлагают продезинфицировать помещения от возможного наличия в нем COVID-19. Теперь даже торговцы термометрами рекламируют их с призывом "Предупреди коронавирус!". А продавцы меда и тушек курей в своих объявлениях дописывают, что их продукция – без коронавируса. Правда, на наш вопрос о том, действительно ли мед и куры уже проверялись, продавцы не ответили, а лишь бросили трубки.

Напомним, ранее в Украине из-за карантина закрыли школы и развлекательные учреждения, а с полуночи 16 марта прекратили пускать в Украину иностранцев. Кроме того, с 17 марта в Киеве, Харькове и Днепре закрыли метро.

Также сообщалось, что в столичных многоэтажках начали проводить дезинфекцию. Подробности – в сюжете:

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Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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Источник: Сегодня

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