В Украине внедряют новые технологии добычи газа

За последние четыре года компания ДТЭК увеличила добычу газа втрое

В Украине внедряют новые технологии добычи газа 2019-03-20T21:17:00+02:00 Бизнес За последние четыре года компания ДТЭК увеличила добычу газа втрое

В Украине развивается энергетический сектор. В прошлом году компании, добывающие газ, инвестировали в отрасль 40 млрд гривен. Это инвестиции в энергонезависимость Украины.

Мачухское газовое месторождение в Полтавской области – одно из крупнейших в Украине. Голубое топливо здесь добывают на глубине более 5 километров. Газ там находится под высоким давлением. Добывать его сложно.

"Данное месторождение разрабатывалось еще во времена бывшего Советского союза, однако техническая оснащенность в то время не позволяла проводить эти работы и большинство скважин были ликвидированы по техническим причинам", – говорит Виталий Иванишин, руководитель отдела бурения ЧАО "Нефтегаздобыча" ДТЭК Нефтегаз.

Сейчас, благодаря новым технологиям, можно добраться до газа и на такой глубине. В будущем добывать газ придется на большей глубине 5-8 километров, говорят эксперты. Для этого предприятиям придется инвестировать много денег.

"За последние 6 лет ДТЭК Нефтегаз инвестировал в развитие порядка 10 млрд гривен, большую часть из которых – в новое бурение. Наша компания доказала, что наиболее перспективные запасы находятся на больших глубинах. Мы продолжаем инвестировать в бурение глубоких скважин, понимая что каждая новая скважина это наш вклад в достижение энергетической независимости", – говорит Игорь Щуров, генеральный директор ДТЭК Нефтегаз.

За последние четыре года компания ДТЭК увеличила добычу газа втрое. Сейчас 8% отечественного голубого топлива добывает именно эта компания. Чтобы Украина получала еще больше собственного газа, говорят эксперты, надо изучать месторождения с помощью новых технологий и добывать газ из тысяч государственных скважин эффективными методами.

Обеспечить себя газом собственной добычи Украина сможет ориентировочно через 5 лет. Это не только гарантирует государству энергетическую безопасность, но и, вероятно, даст возможность снизить цены на голубое топливо для потребителей.

Ранее сообщалось, что в Украине бурят скважины безамбарным методом.

Напомним, генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко заявил, что инвестиционный потенциал украинской энергетики – более 80 млрд евро.

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