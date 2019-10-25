В Украине впервые встретятся представители ЕБРР, IFC, Всемирного банка и ЕИБ

29 октября во Мариуполе состоится форум RE:think. Invest in Ukraine. Форум посетят более 50 представителей международных и украинских инвестиционных фондов, компаний, донорских организаций и международных финансовых корпораций.

Впервые представители ЕБРР, IFC, Всемирного банка и Европейского инвестиционного фонда выступят на одной сцене с президентом Украины, премьер-министром и украинскими профильными министрами.

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Лидеры государства, ведущие зарубежные экономические эксперты и международные инвесторы стремятся максимально подробно осмыслить и обсудить глобальные экономические вопросы и пути улучшения инвестиционного потенциала Украины во время отдельных панельных дискуссий. Украине для экономического и инвестиционного прорыва нужно создать справедливые одинаковые правила игры, провести демонополизацию и деолигархизацию, запустить судебную реформу и реформу правоохранительных органов.

Иностранные гости, которые будут присутствовать на RE:THINK. Invest in Ukraine и выступят на ключевых панельных дискуссиях:

Кристиан Даниельсон , генеральный директор по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению, относится к Европейской Комиссии. Шведский дипломат, возглавляет Генеральный директорат NEAR (по вопросам соседства и переговоров о расширении ЕС).

, генеральный директор по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению, относится к Европейской Комиссии. Шведский дипломат, возглавляет Генеральный директорат NEAR (по вопросам соседства и переговоров о расширении ЕС). Алан Пию , вице-президент Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). Алан несет общую ответственность за эффективное осуществление инвестиционных и консультативных мероприятий банка в 36 странах деятельности ЕБРР, а также способствует осуществлению мер по политике. В 2019 году инвестиции Европейского банка реконструкции и развития в Украине превысили 1 млрд долларов.

, вице-президент Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). Алан несет общую ответственность за эффективное осуществление инвестиционных и консультативных мероприятий банка в 36 странах деятельности ЕБРР, а также способствует осуществлению мер по политике. В 2019 году инвестиции Европейского банка реконструкции и развития в Украине превысили 1 млрд долларов. Уильям Б. Тейлор , временный поверенный в делах США Посольства США в Киеве. Бывший чрезвычайный и полномочный посол США в Украине и исполнительный вице-президент Института мира США. В 2019 году второй раз возглавил посольство США в Украине как временный поверенный в делах США.

, временный поверенный в делах США Посольства США в Киеве. Бывший чрезвычайный и полномочный посол США в Украине и исполнительный вице-президент Института мира США. В 2019 году второй раз возглавил посольство США в Украине как временный поверенный в делах США. Даниэль Билак , председатель правления UkraineInvest. Юрист, имеет более 25 лет опыта работы в Украине, в частности в качестве юридического советника международных компаний в области энергетики, агросекторе, инфраструктуре и IT. Работал управляющим партнером киевского офиса CMS Cameron McKenna.

, председатель правления UkraineInvest. Юрист, имеет более 25 лет опыта работы в Украине, в частности в качестве юридического советника международных компаний в области энергетики, агросекторе, инфраструктуре и IT. Работал управляющим партнером киевского офиса CMS Cameron McKenna. Джорджина Бейкер , вице-президент IFC по Латинской Америки и Карибского бассейна, Европы и Центральной Азии. В этой роли она несет ответственность за доверенный инвестиционный портфель IFC в размере почти 30 млрд долларов.

, вице-президент IFC по Латинской Америки и Карибского бассейна, Европы и Центральной Азии. В этой роли она несет ответственность за доверенный инвестиционный портфель IFC в размере почти 30 млрд долларов. Томас Силлессен , председатель правления BIIR Ukraine. Недавно решил переехать в Одессу и взять на себя роль генерального директора BIIR Украины. В этой компании работает более 150 человек.

, председатель правления BIIR Ukraine. Недавно решил переехать в Одессу и взять на себя роль генерального директора BIIR Украины. В этой компании работает более 150 человек. Вазиль Худак , вице-президент Европейского инвестиционного банка (ЕИБ). Работал в государственном секторе, в частности, государственным секретарем Министерства финансов, впоследствии министром экономики Словацкой Республики.

, вице-президент Европейского инвестиционного банка (ЕИБ). Работал в государственном секторе, в частности, государственным секретарем Министерства финансов, впоследствии министром экономики Словацкой Республики. Сирил Мюллер, вице-президент Всемирного банка по региону Европы и Центральной Азии. Занимал ряд должностей в различных подразделениях Всемирного банка. Бывший вице-президент по внешним и корпоративным связям.

Крупнейший международный финансовый инвестор в Украине Европейский банк реконструкции и развития инвестировал в страну более одного миллиарда долларов с начала 2019 и планирует сохранить такой же ежегодный объем инвестиций в будущем. По словам вице-президента ЕБРР Алана Пию, наиболее привлекательные отрасли для инвестиций в Украине сегодня – аграрный сектор, зеленая энергетика и космическая промышленность.

Спикеры форума обсудят новые возможности для инвестиций в Украине, а также попытаются переосмыслить имидж Мариуполя, Донецка и Луганска. Все вместе это должно "мариупольский эффект" – превращение прифронтового города в магнит для инвестиций. Донбасс должен восстановиться как можно скорее благодаря совместным усилиям власти, бизнеса и международных партнеров. Украине нужно продолжать включаться в борьбе за иностранного инвестора и экспортную выручку, с помощью жестких реформ и справедливых правил игры для бизнеса.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский пригласил инвесторов посетить форум RE:think. Invest in Ukraine и обратил внимание на символичность выбора города для проведения мероприятия:

Все подробности в спецтеме Инвестиционный форум в Мариуполе

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