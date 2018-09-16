Украинцам все чаще предлагают работу с жильем: обещают зарплаты 18-22 тыс. грн

В Украине с приходом осени традиционно стартовал новый деловой сезон и последовал всплеск активности на рынке занятости. При этом рекрутеры в один голос утверждают, что соискатели все меньше внимания обращают на месторасположение работы, и в этом сезоне в тренде оказались вакансии с бесплатным проживанием. "Сегодня" узнала, где в Украине сегодня можно неплохо подзаработать, сэкономив при этом на жилье.

По данным сервиса бесплатных онлайн-объявлений OLX, у них "висит" более 32 тысяч предложений с поселением. В десятку самых популярных попали вакансии для домашнего персонала, работников ресторанного бизнеса, в сфере строительства, транспорта, торговли, охраны, сервиса, производства, туризма и развлечений.

"Подавляющая часть вакантных мест приходится на голубых воротничков — представителей рабочих специальностей. А самой щедрой на предложения оказалась сфера домашнего персонала. Для нянь, сиделок и домработниц есть более 9 тысяч объявлений (29% предложений). Причем набирают их не только в Украине, но и в Израиле, США, Италии. В Украине домашний персонал на условиях работы вахтовым методом востребован не меньше", — говорят авторы исследования.

При этом заработать дома можно не меньше, чем за границей: уход за 1,5-годовалым ребенком в элитном коттеджном городке под Киевом принесет 25,5 тыс. грн в месяц, при графике 15 рабочих дней/15 выходных. Няня-сиделка может зарабатывать по 800 грн в день, проживая в столичной семье.

Также обеспечат жильем работников производств и хозяйств. К примеру, на индюшиную ферму можно устроиться на 21 тыс. грн с питанием. Кондитерам, хлебопекарям или нарезателям слив предлагают зарплаты примерно в одном ценовом диапазоне 18—22 тыс. грн. Охранником на предприятие в Кривом Роге можно устроиться за 6 тыс. грн, с трехразовым питанием и графиком работы 20/10. Проживание, как правило, предоставляют в общежитиях при заводе или ферме.

Много предложений и в барно-ресторанной сфере, часть из которых приходится на туристические города Украины и актуальна по сей день.

"Проживание соискателям готовы предоставить в Одесской, Херсонской и Закарпатской области. На пару месяцев в Затоке на 21 тыс. грн все еще ждут бармена, на 18 тыс. грн — аккордеониста и шеф-повара, на 15 тыс. — мангальщика, на 14 тыс. — сушиста", — говорят специалисты OLX.

Среди белых воротничков особенно требуются торговые представители.

"На них спрос, как правило, в больших городах — Киеве, Одессе. Для этой категории сотрудников работодатель часто снимает целые апартаменты, а зарплата стартует от 20 тыс. грн", — говорит HR-эксперт Анастасия Зозуля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ 10 способов, как не жить от зарплаты до зарплаты

"Бывают неадекватные нормы"

Одна из популярных вакансий с проживанием на рынке труда — водители. Наших очень ждут в соседней Польше на приличную зарплату.

"Однако тут стоит быть внимательным. Месячное вознаграждение профессионалов "за баранками" в Украине может оказаться идентичным. Водителю на маршрут Одесса — Черноморск, например, заплатят 25 тыс. грн. Столько же обещают и перевозчику в Польше", — говорят эксперты OLX.

Еще в топе вакансий оказалась сфера строительства — работодатели готовы предоставить кров и кормить наших умельцев в Польше, Израиле и даже РФ. В месяц опытные работники могут получать $2 тыс., или 56 тыс. грн. Правда, эксперты советуют быть внимательными.

"Обещанная космическая сумма на месте может сократиться чуть ли не вдвое, ведь ее указывают, исходя из максимальной выработки. На деле норма может быть неадекватно высокой, и работник может просто не успеть получить обещанную сумму, — говорит Анастасия Зозуля. — Высокий оклад за границей предполагает огромное количество требований. Например, знание языка, оформление спецзразрешений и документов, наличие определенных сертификатов или квалификаций".

Напомним, ранее мы писали о том, как вырастет минимальная зарплата в Украине и какой инфляции ожидать.