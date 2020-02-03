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В Украине вступил в силу закон об уменьшении штрафов для работодателей: что изменилось

3 февраля, 11:25

За первое нарушение к работодателям будут применять письменное предупреждение вместо штрафа

/ Фото: Pixabay

В Украине вступил в силу закон №1233 "О внесении изменений в Кодекс законов о труде Украины". Документ предполагает уменьшение размера штрафных санкций за нарушение требований трудового законодательства.

Документ предлагает применять вместо штрафа письменное предупреждение к работодателям, которые впервые:

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  • допустили сотрудника к работе без трудового договора;
  • оформили сотрудника на неполный рабочий день при том, что фактически он выполняет работу на протяжении полного дня;
  • выплатили зарплату без уплаты ЕСВ.

При повторном нарушении к работодателю предлагается применять штраф в тридцатикратном размере минимальной заработной платы, установленной законом на момент выявления нарушения, за каждого работника, в отношении которого совершено нарушение. Ранее штраф устанавливался на уровне 100 минимальных затрат.

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Кроме того, несоблюдение минимальных госгарантий в оплате труда наказывается в двукратном размере минимальной заработной платы, установленной законом на момент выявления нарушения, за каждого работника, в отношении которого совершено нарушение.

Ранее сообщалось, что новый закон "О труде" уже находится в парламенте.

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Трудовой кодекс работодатели трудовой договор КЗоТ

Источник: Сегодня

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