В Украине вступил в силу закон об уменьшении штрафов для работодателей: что изменилось

В Украине вступил в силу закон №1233 "О внесении изменений в Кодекс законов о труде Украины". Документ предполагает уменьшение размера штрафных санкций за нарушение требований трудового законодательства.
Документ предлагает применять вместо штрафа письменное предупреждение к работодателям, которые впервые:
- допустили сотрудника к работе без трудового договора;
- оформили сотрудника на неполный рабочий день при том, что фактически он выполняет работу на протяжении полного дня;
- выплатили зарплату без уплаты ЕСВ.
При повторном нарушении к работодателю предлагается применять штраф в тридцатикратном размере минимальной заработной платы, установленной законом на момент выявления нарушения, за каждого работника, в отношении которого совершено нарушение. Ранее штраф устанавливался на уровне 100 минимальных затрат.
Кроме того, несоблюдение минимальных госгарантий в оплате труда наказывается в двукратном размере минимальной заработной платы, установленной законом на момент выявления нарушения, за каждого работника, в отношении которого совершено нарушение.
Ранее сообщалось, что новый закон "О труде" уже находится в парламенте.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк