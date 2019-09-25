В Украине вступил в силу закон об уменьшении давления на бизнес

Закон вступает в силу на следующий день после его опубликования

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В Украине в среду, 25 сентября, вступил в силу законопроект № 1080, который вносит изменения в Уголовный кодекс (УК) и Уголовный процессуальный кодекс (УПК) относительно уменьшения давления на бизнес.

Законопроект был зарегистрирован в парламенте 29 августа и определен главой государства как неотложный. 10 сентября депутаты поддержали его в первом чтении, а 18 сентября – во втором чтении.

23 сентября закон подписал президент Владимир Зеленский, а на следующий день документ опубликовали в официальном издании Верховной Рады "Голос Украины".

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Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, то есть 25 сентября.

"Законопроект направлен на устранение практики применения ст. 205 УК Украины как инструмента злоупотреблений и способом, который не соответствует цели уголовной ответственности, а также на гуманизацию уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов", – говорилось в пояснительной записке к законопроекту.

Новости "Сегодня" писали, что новая Верховная Рада собирается принять ряд законов, которые упростят работу бизнеса и не позволят правоохранителям кошмарить предпринимателей по надуманным поводам.

Подробнее читайте в нашей статье – Кнут и пряник для бизнеса: отмена наказаний за фиктивное предпринимательство и объединение ЕСВ с налогом на доходы физлиц

Мы также сообщали, что Зеленский объявил курс на вывод бизнеса из тени. Он поднял вопрос легальности казино и добычи янтаря:

Все подробности в спецтеме Решения Верховной Рады

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