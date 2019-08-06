В Украине вступили в силу новые правила маркировки продуктов: что изменится

Сегодня, 6 августа, в Украине вступил в силу закон "Об информации для потребителей относительно пищевых продуктов". Об этом сообщила пресс-служба правительства. Таким образом, в стране начинают действовать новые правила маркировки продуктов, и этикетки на товарах будут постепенно меняться.
"Потребитель должен получить максимально достоверную информацию о пищевом продукте и иметь возможность осуществить осознанный выбор. Вместе с этим законом установлен перечень обязательной для предоставления информации о пищевых продуктах, а также требования к размещению и представление такой информации", – объяснил гендиректор Директората безопасности и качества пищевой продукции Николай Мороз.
В частности, закон запрещает использовать информацию, которая может ввести потребителя в заблуждение, указанный запрет распространяется также на рекламу и представление пищевых продуктов.
Производителей обязали делать надписи на упаковках читабельными и запретили скрывать данные о продуктах другой текстовой или графической информацией. В обязательном порядке должна предоставляться информация о пищевых добавках и вспомогательных веществах, которые вызывают аллергические реакции или непереносимость.
Также вводятся следующие нормы:
- требования к обозначению минимального срока годности или даты "употребить до";
- регламентация обязанностей ответственных операторов рынка;
- правила предоставления информации о пищевых продуктах дистанционной продажи;
- указания страны или места происхождения продукта, в случае необходимости; условия хранения и использования.
Читайте также: В Украине ввели новые требования к производству и маркировке органики
А вот информация о питательной ценности некоторых продуктов станет необязательной. Эта норма относится к продуктам, "которые не подвергались переработке или в отношении которых информация о питательной ценности не является определяющим фактором принятия потребителями решений об их покупке".
Обязательным стало и указание данных о том, подвергался ли пищевой продукт размораживанию. В меню кафе, ресторанов и других заведений общественного питания тоже нужно будет прописать аллергены, которые находятся в блюдах.
За нарушение требований к маркировке юрлиц собираются штрафовать на 15 минимальных заработных плат, физлиц-предпринимателей – в размере 10 минзарплат. "Минималка" в 2019 году составляет 4173 грн, то есть штрафы колеблются от 41 730 до 62 595 гривен.
Напомним, Верховная Рада приняла законопроект № 8450 "Об информации для потребителей пищевых продуктов" в декабре 2018 года. Президент подписал документ 4 февраля 2019 года.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк