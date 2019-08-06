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В Украине вступили в силу новые правила маркировки продуктов: что изменится

Сегодня, 11:21

Этикетки на упаковках будут обновляться постепенно

/ Фото: AFP

В Украине вступили в силу новые правила маркировки продуктов: что изменится https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%8B%20%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F,%20%D1%81%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%8B%20%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F,%20%D1%81%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82 Бизнес Этикетки на упаковках будут обновляться постепенно

Сегодня, 6 августа, в Украине вступил в силу закон "Об информации для потребителей относительно пищевых продуктов". Об этом сообщила пресс-служба правительства. Таким образом, в стране начинают действовать новые правила маркировки продуктов, и этикетки на товарах будут постепенно меняться.

"Потребитель должен получить максимально достоверную информацию о пищевом продукте и иметь возможность осуществить осознанный выбор. Вместе с этим законом установлен перечень обязательной для предоставления информации о пищевых продуктах, а также требования к размещению и представление такой информации", – объяснил гендиректор Директората безопасности и качества пищевой продукции Николай Мороз.

В частности, закон запрещает использовать информацию, которая может ввести потребителя в заблуждение, указанный запрет распространяется также на рекламу и представление пищевых продуктов.

Производителей обязали делать надписи на упаковках читабельными и запретили скрывать данные о продуктах другой текстовой или графической информацией. В обязательном порядке должна предоставляться информация о пищевых добавках и вспомогательных веществах, которые вызывают аллергические реакции или непереносимость.

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Также вводятся следующие нормы:

  • требования к обозначению минимального срока годности или даты "употребить до";
  • регламентация обязанностей ответственных операторов рынка;
  • правила предоставления информации о пищевых продуктах дистанционной продажи;
  • указания страны или места происхождения продукта, в случае необходимости; условия хранения и использования.

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А вот информация о питательной ценности некоторых продуктов станет необязательной. Эта норма относится к продуктам, "которые не подвергались переработке или в отношении которых информация о питательной ценности не является определяющим фактором принятия потребителями решений об их покупке".

Обязательным стало и указание данных о том, подвергался ли пищевой продукт размораживанию. В меню кафе, ресторанов и других заведений общественного питания тоже нужно будет прописать аллергены, которые находятся в блюдах.

За нарушение требований к маркировке юрлиц собираются штрафовать на 15 минимальных заработных плат, физлиц-предпринимателей – в размере 10 минзарплат. "Минималка" в 2019 году составляет 4173 грн, то есть штрафы колеблются от 41 730 до 62 595 гривен.

Напомним, Верховная Рада приняла законопроект № 8450 "Об информации для потребителей пищевых продуктов" в декабре 2018 года. Президент подписал документ 4 февраля 2019 года.

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Источник: Сегодня

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