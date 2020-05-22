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В Украине ввели новый налог для стартапов: кому придется заплатить

22 мая, 15:27

Ксения Капустинская

За сокрытие компании от властей ее владельцам грозит крупный штраф

Подписанный президентом Владимиром Зеленским закон о внесении изменений в Налоговый кодекс Украинывводит налог с прибыли для зарегистрированных в других государствах украинских стартапов.

Налог будет распространяться только на проекты, чей оборот превышает 2 млн евро. Так как налоговым агентом будет выступать не сама компания, а ее собственник – физическое лицо, налог с дохода составит 5-18% (НДФЛ), а также нужно будет платить военный сбор (1,5%).

Декларировать налоги и подавать отчетность придется даже тем украинским стартапам, которые зарегистрированы в странах, не выдвигающих таких требований. Они будут считаться "контролируемыми иностранными компаниями".

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Если отчет не будет подан или будет подан не вовремя, штраф составит 4 млн гривен. Сокрытие факта регистрации компании обойдется ее владельцу в 2 млн гривен.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский также обратился к правительству с предложениями по изменению налоговой системы Украины. Глава государства также уже анонсировал, что новое налоговое законодательство начнет действовать в 2021 году:

Видео: president.gov.ua

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налоги Налоговый кодекс закон Владимир Зеленский НДФЛ военный сбор стартапы

Источник: Сегодня

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